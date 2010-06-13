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"التعاون الإسلامي" تُدين "إرهاب الحوثي": مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات

الأمين العام: إطلاق المقذوفات تنفيذ لمخططات تآمرية للنيْل من المواطنين والمقيمين

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي مقذوفًا على مطار أبها الدولي؛ مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا النهج العدائي والإجرامي لمليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق المقذوفات على المملكة؛ إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتنفيذًا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدد الأمين العام دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب؛ مشيرًا إلى أن الذين خططوا لهذا العمل الإرهابي ودعموه؛ إنما ينفذون مخططًا يائسًا يعمل على الإخلال بالأمن في المملكة، والمنطقة برمتها.

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"التعاون الإسلامي" تُدين "إرهاب الحوثي": مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات
سبق

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي مقذوفًا على مطار أبها الدولي؛ مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا النهج العدائي والإجرامي لمليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق المقذوفات على المملكة؛ إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتنفيذًا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدد الأمين العام دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب؛ مشيرًا إلى أن الذين خططوا لهذا العمل الإرهابي ودعموه؛ إنما ينفذون مخططًا يائسًا يعمل على الإخلال بالأمن في المملكة، والمنطقة برمتها.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:50 AM

"التعاون الإسلامي" تُدين "إرهاب الحوثي": مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات

الأمين العام: إطلاق المقذوفات تنفيذ لمخططات تآمرية للنيْل من المواطنين والمقيمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي مقذوفًا على مطار أبها الدولي؛ مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا النهج العدائي والإجرامي لمليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق المقذوفات على المملكة؛ إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتنفيذًا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدد الأمين العام دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب؛ مشيرًا إلى أن الذين خططوا لهذا العمل الإرهابي ودعموه؛ إنما ينفذون مخططًا يائسًا يعمل على الإخلال بالأمن في المملكة، والمنطقة برمتها.

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