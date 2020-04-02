"متحدث الصحة": منحنى "كورونا" في المملكة أفضل من دول أخرى

قال: لم نصل لمرحلة الاطمئنان إلا أن الجائحة ضمن نطاق التحكم

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن منحنى "كورونا" في السعودية في موقع أفضل مقارنة بكثير من منحنيات الدول الأخرى.

وقال "العبدالعالي" للقناة السعودية: تمسكنا بالتعليمات يجعل هذا المنحنى في مستويات جيدة ومناسبة، والأرقام الموجودة اليوم في كل العالم لم نصل فيها إلى مرحلة لنطمئن تمامًا بأن هذه الجائحة في مرحلة تحكم، ولازال الوقت مبكرًا جدًا على ذلك.

وأضاف: كل ما نستطيعأان نقوله إن المنحى في المملكة العربية السعودية بفضل الله ثم بفضل الجهود والقرارات والاحترازات والخطوات المبكرة التي اتخذتها الدولة جعلت المنحنى في موقع أفضل مقارنة بكثير من منحنيات الدول الأخرى.

وتساءل: هل سيتمر هذا المنحنى على هذا المنوال؟ هذا أمر مهم جدًا ويجب أن نفكر فيه.

وأردف المتحدث: إذا التزمنا جميعًا وهذا ما نعول عليه ونرجوه ونأمل من الله سبحانه وتعالى بمشيئة ثم بالتزامنا جميعًا كمواطنين ومقيمين في هذا البلد بأن نلتزم بالاحتياطات والاحترازات والتعليمات والسلوكيات الصحية المطلوبة وبقاؤنا في منازلنا أطول وقت ممكن والبعد عن الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وعدم وجود تجمعات.

وتابع: كلما تمسكنا بهذا نأمل من الله أن يبقى هذا المنحنى في مستويات جيدة ومناسبة، لا تجعلنا في ارتفاعات مقلقة وخطيرة وإصابات عالية. وهذا ما نرجوه ونأمله ونعول عليه.