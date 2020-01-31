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فرقاطة يونانية تتجه نحو سفينة الأبحاث التركية في المتوسط وتستعد لمواجهتها

طبقاً لوسائل إعلام في أثينا

أعلنت وسائل الإعلام اليونانية، أن الفرقاطة اليونانية من طراز "Nikiforos Fokas" اتجهت نحو سفينة البحث التركية في البحر المتوسط بعد "المسار الغريب" للسفينة.
وأشارت وسائل الإعلام اليونانية إلى أن السفينة قامت بتحركات داخل الجرف القاري اليوناني ولكن خارج المياه الإقليمية اليونانية، حيث سارعت الفرقاطة اليونانية إلى الموقع.
ونوهت بأن أجراس القوات البحرية اليونانية دفعت الفرقاطة للانطلاق من كارباثوس إلى منطقة الإبحار التركية التي تقع فيها سفينة Oruc Reis التركية على بعد حوالي 200 كم جنوب Megisti وشرق جزيرة كريت وغرب قبرص.
وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة اليونانية مستعدة لمواجهة أي حركة للسفينة التركية.
وازداد التصعيد في البحر المتوسط بعد توقيع تركيا، يوم 27 نوفمبر الماضي، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرة تفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية، وقالت اليونان وقبرص إن هذا الاتفاق ينقل جزءًا من حقوقهما في مياه البحر المتوسط إلى تركيا.

فرقاطة يونانية سفينة البحث التركية البحر المتوسط

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرقاطة يونانية تتجه نحو سفينة الأبحاث التركية في المتوسط وتستعد لمواجهتها
سبق

أعلنت وسائل الإعلام اليونانية، أن الفرقاطة اليونانية من طراز "Nikiforos Fokas" اتجهت نحو سفينة البحث التركية في البحر المتوسط بعد "المسار الغريب" للسفينة.
وأشارت وسائل الإعلام اليونانية إلى أن السفينة قامت بتحركات داخل الجرف القاري اليوناني ولكن خارج المياه الإقليمية اليونانية، حيث سارعت الفرقاطة اليونانية إلى الموقع.
ونوهت بأن أجراس القوات البحرية اليونانية دفعت الفرقاطة للانطلاق من كارباثوس إلى منطقة الإبحار التركية التي تقع فيها سفينة Oruc Reis التركية على بعد حوالي 200 كم جنوب Megisti وشرق جزيرة كريت وغرب قبرص.
وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة اليونانية مستعدة لمواجهة أي حركة للسفينة التركية.
وازداد التصعيد في البحر المتوسط بعد توقيع تركيا، يوم 27 نوفمبر الماضي، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرة تفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية، وقالت اليونان وقبرص إن هذا الاتفاق ينقل جزءًا من حقوقهما في مياه البحر المتوسط إلى تركيا.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
03:51 PM

فرقاطة يونانية تتجه نحو سفينة الأبحاث التركية في المتوسط وتستعد لمواجهتها

طبقاً لوسائل إعلام في أثينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,039

أعلنت وسائل الإعلام اليونانية، أن الفرقاطة اليونانية من طراز "Nikiforos Fokas" اتجهت نحو سفينة البحث التركية في البحر المتوسط بعد "المسار الغريب" للسفينة.
وأشارت وسائل الإعلام اليونانية إلى أن السفينة قامت بتحركات داخل الجرف القاري اليوناني ولكن خارج المياه الإقليمية اليونانية، حيث سارعت الفرقاطة اليونانية إلى الموقع.
ونوهت بأن أجراس القوات البحرية اليونانية دفعت الفرقاطة للانطلاق من كارباثوس إلى منطقة الإبحار التركية التي تقع فيها سفينة Oruc Reis التركية على بعد حوالي 200 كم جنوب Megisti وشرق جزيرة كريت وغرب قبرص.
وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة اليونانية مستعدة لمواجهة أي حركة للسفينة التركية.
وازداد التصعيد في البحر المتوسط بعد توقيع تركيا، يوم 27 نوفمبر الماضي، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرة تفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية، وقالت اليونان وقبرص إن هذا الاتفاق ينقل جزءًا من حقوقهما في مياه البحر المتوسط إلى تركيا.

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