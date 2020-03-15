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الفاتيكان: احتفالات عيد الفصح دون مصلين بسبب تفشي كورونا

أغلق مكتب البريد الخاص به في الساحة ومتجر الكتب وخدمة الصور

أعلن الفاتيكان، صباح اليوم الأحد، أن احتفالات عيد الفصح، ستتم دون مصلين، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت المقاطعة البابوية في بيانها: "بسبب حالة الطوارئ الصحية العامة العالمية الحالية، ستقام جميع الاحتفالات الدينية في الأسبوع المقدس، دون حضور".

ووفق "سبوتنيك" كان الفاتيكان قد أعلن أن ميدان القديس بطرس وكاتدرائية القديس بطرس، قد أغلقا أمام السياح والمجموعات المصحوبة بمرشدين بسبب فيروس كورونا؛ لكن المسيحيين يمكنهم دخول الكنيسة للصلاة.

وذكر بيان أن الفاتيكان سيغلق أيضًا مكتب البريد الخاص به في الساحة، والذي يجذب العديد من السياح، بالإضافة إلى متجر الكتب وخدمة الصور.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي فيروس كورونا المستجد "وباء عالميًّا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

الفاتيكان حتفالات عيد الفصح فيروس كورونا الجديد

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الفاتيكان: احتفالات عيد الفصح دون مصلين بسبب تفشي كورونا
سبق

أعلن الفاتيكان، صباح اليوم الأحد، أن احتفالات عيد الفصح، ستتم دون مصلين، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت المقاطعة البابوية في بيانها: "بسبب حالة الطوارئ الصحية العامة العالمية الحالية، ستقام جميع الاحتفالات الدينية في الأسبوع المقدس، دون حضور".

ووفق "سبوتنيك" كان الفاتيكان قد أعلن أن ميدان القديس بطرس وكاتدرائية القديس بطرس، قد أغلقا أمام السياح والمجموعات المصحوبة بمرشدين بسبب فيروس كورونا؛ لكن المسيحيين يمكنهم دخول الكنيسة للصلاة.

وذكر بيان أن الفاتيكان سيغلق أيضًا مكتب البريد الخاص به في الساحة، والذي يجذب العديد من السياح، بالإضافة إلى متجر الكتب وخدمة الصور.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي فيروس كورونا المستجد "وباء عالميًّا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:44 AM

الفاتيكان: احتفالات عيد الفصح دون مصلين بسبب تفشي كورونا

أغلق مكتب البريد الخاص به في الساحة ومتجر الكتب وخدمة الصور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الفاتيكان، صباح اليوم الأحد، أن احتفالات عيد الفصح، ستتم دون مصلين، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت المقاطعة البابوية في بيانها: "بسبب حالة الطوارئ الصحية العامة العالمية الحالية، ستقام جميع الاحتفالات الدينية في الأسبوع المقدس، دون حضور".

ووفق "سبوتنيك" كان الفاتيكان قد أعلن أن ميدان القديس بطرس وكاتدرائية القديس بطرس، قد أغلقا أمام السياح والمجموعات المصحوبة بمرشدين بسبب فيروس كورونا؛ لكن المسيحيين يمكنهم دخول الكنيسة للصلاة.

وذكر بيان أن الفاتيكان سيغلق أيضًا مكتب البريد الخاص به في الساحة، والذي يجذب العديد من السياح، بالإضافة إلى متجر الكتب وخدمة الصور.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي فيروس كورونا المستجد "وباء عالميًّا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

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