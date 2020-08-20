النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الرياض" تبدأ توزيع المقررات الدراسية على مليون طالب وطالبة

وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة التوزيع

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، توزيع المقررات الدراسية في 4700 مدرسة على مليون طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية.

وقام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بزيارة ميدانية لعدد من مدارس المنطقة للاطمئنان على إجراءات المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتنفيذ آلية تسليم المقررات الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبدأ "الوهيبي" زيارته لمدرسة ابن الحاجب المتوسطة التقى فيها قائد المدرسة، والهيئة الإدارية والتعليمية للاطلاع على تجهيزات المدرسة وآلية تواصل المدرسة مع أولياء الأمور خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق بآلية توزيع الكتب وكذلك الدراسة عن بعد.

كما شارك "الوهيبي" في توزيع المقررات الدراسية، مؤكداً لأولياء الأمور أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في نجاح العملية التعليمية عن بعد من خلال منصة مدرستي ومتابعة أبنائهم وبناتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

كما زار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مدرسة ربعي بن عامر الابتدائية والمتوسطة بإسكان وزارة الخارجية، حيث تفقّد استعدادات المدرسة لاستقبال أولياء الأمور والطلاب لاستلام المقررات الدراسية، وأكد للهيئة الإدارية والتعليمية المشاركة الفاعلة في التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم الرياض" تبدأ توزيع المقررات الدراسية على مليون طالب وطالبة
سبق

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، توزيع المقررات الدراسية في 4700 مدرسة على مليون طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية.

وقام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بزيارة ميدانية لعدد من مدارس المنطقة للاطمئنان على إجراءات المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتنفيذ آلية تسليم المقررات الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبدأ "الوهيبي" زيارته لمدرسة ابن الحاجب المتوسطة التقى فيها قائد المدرسة، والهيئة الإدارية والتعليمية للاطلاع على تجهيزات المدرسة وآلية تواصل المدرسة مع أولياء الأمور خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق بآلية توزيع الكتب وكذلك الدراسة عن بعد.

كما شارك "الوهيبي" في توزيع المقررات الدراسية، مؤكداً لأولياء الأمور أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في نجاح العملية التعليمية عن بعد من خلال منصة مدرستي ومتابعة أبنائهم وبناتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

كما زار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مدرسة ربعي بن عامر الابتدائية والمتوسطة بإسكان وزارة الخارجية، حيث تفقّد استعدادات المدرسة لاستقبال أولياء الأمور والطلاب لاستلام المقررات الدراسية، وأكد للهيئة الإدارية والتعليمية المشاركة الفاعلة في التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
02:15 PM

"تعليم الرياض" تبدأ توزيع المقررات الدراسية على مليون طالب وطالبة

وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة التوزيع

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
793

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، توزيع المقررات الدراسية في 4700 مدرسة على مليون طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية.

وقام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بزيارة ميدانية لعدد من مدارس المنطقة للاطمئنان على إجراءات المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتنفيذ آلية تسليم المقررات الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبدأ "الوهيبي" زيارته لمدرسة ابن الحاجب المتوسطة التقى فيها قائد المدرسة، والهيئة الإدارية والتعليمية للاطلاع على تجهيزات المدرسة وآلية تواصل المدرسة مع أولياء الأمور خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق بآلية توزيع الكتب وكذلك الدراسة عن بعد.

كما شارك "الوهيبي" في توزيع المقررات الدراسية، مؤكداً لأولياء الأمور أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في نجاح العملية التعليمية عن بعد من خلال منصة مدرستي ومتابعة أبنائهم وبناتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

كما زار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مدرسة ربعي بن عامر الابتدائية والمتوسطة بإسكان وزارة الخارجية، حيث تفقّد استعدادات المدرسة لاستقبال أولياء الأمور والطلاب لاستلام المقررات الدراسية، وأكد للهيئة الإدارية والتعليمية المشاركة الفاعلة في التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,062
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,398
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,454
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,811

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة