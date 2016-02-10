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"الصحة": ننصح المواطنين والمقيمين بالالتزام بالإرشادات التوعوية للوقاية من الفيروسات

واصلت "الصحة" تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة في منافذ الدخول للمملكة

أكدت "الصحة" أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله؛ حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأضافت أن المواد التوعوية بهذا الخصوص تم نشرها عبر موقع الوزارة https://drive.google.com/open?id=1tVACR-L-Kdjcg1ywn1WwPe_Otrq3yOuT

وواصلت "الصحة" تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية.

وأشارت "الصحة" إلى تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لهذا الفيروس؛ وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية؛ حيث يتواجد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ويتم توزيع نموذج إقرار صحي يقوم المسافر بتعبئته قبل الوصول إلى المطار وتقديمه إلى السلطات الصحية في المطار، وأهابت بجميع المسافرين الإفصاح عن تواجدهم في الصين خلال الأسبوعين الماضيين؛ لافتةً إلى أنه يتم الفحص البصري وعزل الحالات المشتبهة، كما يتم قياس درجة حرارة المسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة.

وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة، وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الصحي الوطني؛ مبينةً أن عدد غرف العزل التنفسي في المملكة يبلغ عددها ١٤٦٤ غرفة، والتي يتم فيها عزل المرضى.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": ننصح المواطنين والمقيمين بالالتزام بالإرشادات التوعوية للوقاية من الفيروسات
سبق

أكدت "الصحة" أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله؛ حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأضافت أن المواد التوعوية بهذا الخصوص تم نشرها عبر موقع الوزارة https://drive.google.com/open?id=1tVACR-L-Kdjcg1ywn1WwPe_Otrq3yOuT

وواصلت "الصحة" تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية.

وأشارت "الصحة" إلى تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لهذا الفيروس؛ وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية؛ حيث يتواجد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ويتم توزيع نموذج إقرار صحي يقوم المسافر بتعبئته قبل الوصول إلى المطار وتقديمه إلى السلطات الصحية في المطار، وأهابت بجميع المسافرين الإفصاح عن تواجدهم في الصين خلال الأسبوعين الماضيين؛ لافتةً إلى أنه يتم الفحص البصري وعزل الحالات المشتبهة، كما يتم قياس درجة حرارة المسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة.

وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة، وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الصحي الوطني؛ مبينةً أن عدد غرف العزل التنفسي في المملكة يبلغ عددها ١٤٦٤ غرفة، والتي يتم فيها عزل المرضى.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
12:52 PM

"الصحة": ننصح المواطنين والمقيمين بالالتزام بالإرشادات التوعوية للوقاية من الفيروسات

واصلت "الصحة" تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة في منافذ الدخول للمملكة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
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أكدت "الصحة" أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله؛ حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأضافت أن المواد التوعوية بهذا الخصوص تم نشرها عبر موقع الوزارة https://drive.google.com/open?id=1tVACR-L-Kdjcg1ywn1WwPe_Otrq3yOuT

وواصلت "الصحة" تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية.

وأشارت "الصحة" إلى تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لهذا الفيروس؛ وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية؛ حيث يتواجد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ويتم توزيع نموذج إقرار صحي يقوم المسافر بتعبئته قبل الوصول إلى المطار وتقديمه إلى السلطات الصحية في المطار، وأهابت بجميع المسافرين الإفصاح عن تواجدهم في الصين خلال الأسبوعين الماضيين؛ لافتةً إلى أنه يتم الفحص البصري وعزل الحالات المشتبهة، كما يتم قياس درجة حرارة المسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة.

وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة، وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الصحي الوطني؛ مبينةً أن عدد غرف العزل التنفسي في المملكة يبلغ عددها ١٤٦٤ غرفة، والتي يتم فيها عزل المرضى.

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