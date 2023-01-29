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أمانة الشرقية تعلن: هذا موعد الاختبارات للمتقدمين على الوظائف

الهندسية التي تم الإعلان عنها سابقاً

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية والتي تم الاعلان عنها سابقاً على برنامج رفع الكفاءات (مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات) وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28/ 5/ 1440هـ ولغاية يوم السبت الموافق 04/ 6/ 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه على جميع المتقدمين مراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية eamana.gov.sa؛ للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبار.

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أمانة الشرقية تعلن: هذا موعد الاختبارات للمتقدمين على الوظائف
سبق

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية والتي تم الاعلان عنها سابقاً على برنامج رفع الكفاءات (مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات) وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28/ 5/ 1440هـ ولغاية يوم السبت الموافق 04/ 6/ 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه على جميع المتقدمين مراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية eamana.gov.sa؛ للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبار.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
04:38 PM

أمانة الشرقية تعلن: هذا موعد الاختبارات للمتقدمين على الوظائف

الهندسية التي تم الإعلان عنها سابقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية والتي تم الاعلان عنها سابقاً على برنامج رفع الكفاءات (مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات) وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28/ 5/ 1440هـ ولغاية يوم السبت الموافق 04/ 6/ 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه على جميع المتقدمين مراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية eamana.gov.sa؛ للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبار.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,069
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

29 مليار ..

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