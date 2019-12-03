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إصابة امرأة في حادث دهس أمام روضة أطفال بالباحة

أصيبت عشرينية بإصابات متوسطة نتيجة تعرّضها لحادثة دهس أمام إحدى روضات الأطفال في قرية الرومي بالباحة صباح اليوم.

فيما نُقلت المصابة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.

حادث دهس الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إصابة امرأة في حادث دهس أمام روضة أطفال بالباحة
سبق

أصيبت عشرينية بإصابات متوسطة نتيجة تعرّضها لحادثة دهس أمام إحدى روضات الأطفال في قرية الرومي بالباحة صباح اليوم.

فيما نُقلت المصابة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:49 AM

إصابة امرأة في حادث دهس أمام روضة أطفال بالباحة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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689

أصيبت عشرينية بإصابات متوسطة نتيجة تعرّضها لحادثة دهس أمام إحدى روضات الأطفال في قرية الرومي بالباحة صباح اليوم.

فيما نُقلت المصابة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.

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