إصابة امرأة في حادث دهس أمام روضة أطفال بالباحة

أصيبت عشرينية بإصابات متوسطة نتيجة تعرّضها لحادثة دهس أمام إحدى روضات الأطفال في قرية الرومي بالباحة صباح اليوم.
فيما نُقلت المصابة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.
أصيبت عشرينية بإصابات متوسطة نتيجة تعرّضها لحادثة دهس أمام إحدى روضات الأطفال في قرية الرومي بالباحة صباح اليوم.
فيما نُقلت المصابة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.حادث دهس الباحة
أصيبت عشرينية بإصابات متوسطة نتيجة تعرّضها لحادثة دهس أمام إحدى روضات الأطفال في قرية الرومي بالباحة صباح اليوم.
فيما نُقلت المصابة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.
أصيبت عشرينية بإصابات متوسطة نتيجة تعرّضها لحادثة دهس أمام إحدى روضات الأطفال في قرية الرومي بالباحة صباح اليوم.
فيما نُقلت المصابة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.