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أمانة الشرقية تشارك الدفاع المدني في إخماد حريق الدمام

اندلع بأرض فضاء فجر الجمعة ومازال العمل جارياً بالموقع

شاركت أمانة المنطقة الشرقية في إخماد الحريق الذي اندلع، فجر الجمعة، بأرض فضاء على طريق بقيق، وتسبّب في روائح كانت قد انتشرت في بعض أحياء الدمام والظهران.

ونسّقت الأمانة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، بمباشرة وتسلُّم موقع الحريق، عبر إنزال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع الموقف؛ وفق ما تقتضيه طبيعة العمل، ولا يزال العمل جارياً في الموقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تشارك الدفاع المدني في إخماد حريق الدمام
سبق

شاركت أمانة المنطقة الشرقية في إخماد الحريق الذي اندلع، فجر الجمعة، بأرض فضاء على طريق بقيق، وتسبّب في روائح كانت قد انتشرت في بعض أحياء الدمام والظهران.

ونسّقت الأمانة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، بمباشرة وتسلُّم موقع الحريق، عبر إنزال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع الموقف؛ وفق ما تقتضيه طبيعة العمل، ولا يزال العمل جارياً في الموقع.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
12:03 PM

أمانة الشرقية تشارك الدفاع المدني في إخماد حريق الدمام

اندلع بأرض فضاء فجر الجمعة ومازال العمل جارياً بالموقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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شاركت أمانة المنطقة الشرقية في إخماد الحريق الذي اندلع، فجر الجمعة، بأرض فضاء على طريق بقيق، وتسبّب في روائح كانت قد انتشرت في بعض أحياء الدمام والظهران.

ونسّقت الأمانة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، بمباشرة وتسلُّم موقع الحريق، عبر إنزال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع الموقف؛ وفق ما تقتضيه طبيعة العمل، ولا يزال العمل جارياً في الموقع.

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