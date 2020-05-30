أمانة الشرقية تشارك الدفاع المدني في إخماد حريق الدمام

اندلع بأرض فضاء فجر الجمعة ومازال العمل جارياً بالموقع

شاركت أمانة المنطقة الشرقية في إخماد الحريق الذي اندلع، فجر الجمعة، بأرض فضاء على طريق بقيق، وتسبّب في روائح كانت قد انتشرت في بعض أحياء الدمام والظهران.

ونسّقت الأمانة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، بمباشرة وتسلُّم موقع الحريق، عبر إنزال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع الموقف؛ وفق ما تقتضيه طبيعة العمل، ولا يزال العمل جارياً في الموقع.