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"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 32 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي والوقائي

خلال لقائه في مكتبه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

اطّلع امير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقارير الوضع الصحي في المنطقة من خلال متابعة حالات فيروس كورونا، وأعداد من تلقوا جرعتين من اللقاح، والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للشؤون الصحية ومتابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات.

وأكد الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه في مكتبه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي على أهمية تكثيف الجهود، والتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, وذلك للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة.

ونوه أمير المنطقة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين مشيداً بجهود وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من دعم واهتمام لخدمة الوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي والوقائي
سبق

اطّلع امير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقارير الوضع الصحي في المنطقة من خلال متابعة حالات فيروس كورونا، وأعداد من تلقوا جرعتين من اللقاح، والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للشؤون الصحية ومتابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات.

وأكد الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه في مكتبه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي على أهمية تكثيف الجهود، والتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, وذلك للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة.

ونوه أمير المنطقة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين مشيداً بجهود وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من دعم واهتمام لخدمة الوطن والمواطن.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
03:51 PM

أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي والوقائي

خلال لقائه في مكتبه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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اطّلع امير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقارير الوضع الصحي في المنطقة من خلال متابعة حالات فيروس كورونا، وأعداد من تلقوا جرعتين من اللقاح، والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للشؤون الصحية ومتابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات.

وأكد الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه في مكتبه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي على أهمية تكثيف الجهود، والتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, وذلك للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة.

ونوه أمير المنطقة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين مشيداً بجهود وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من دعم واهتمام لخدمة الوطن والمواطن.

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