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فرنسا تسجل 659 إصابة جديدة و14 وفاة بـ "كورونا"

بلغ إجمالي عدد الإصابات 166378 حالة

سجلت فرنسا 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية و 14 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 166378 حالة, فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29875 حالة وفاة, مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 104791 حالة تعافٍ.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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فرنسا تسجل 659 إصابة جديدة و14 وفاة بـ "كورونا"
سبق

سجلت فرنسا 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية و 14 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 166378 حالة, فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29875 حالة وفاة, مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 104791 حالة تعافٍ.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:33 PM

فرنسا تسجل 659 إصابة جديدة و14 وفاة بـ "كورونا"

بلغ إجمالي عدد الإصابات 166378 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجلت فرنسا 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية و 14 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 166378 حالة, فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29875 حالة وفاة, مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 104791 حالة تعافٍ.

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