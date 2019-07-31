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وصول أكثر من 1.2 مليون حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وفق إحصائية الجوازات وحتى يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1.249.951) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.169.204) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (67.198) حاجاً، وعبر البحر (13.549) حاجاً، وذلك بزيادة (108.819) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.

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وصول أكثر من 1.2 مليون حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ
سبق

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1.249.951) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.169.204) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (67.198) حاجاً، وعبر البحر (13.549) حاجاً، وذلك بزيادة (108.819) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
05:18 PM

وصول أكثر من 1.2 مليون حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وفق إحصائية الجوازات وحتى يوم أمس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1.249.951) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.169.204) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (67.198) حاجاً، وعبر البحر (13.549) حاجاً، وذلك بزيادة (108.819) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
28,869
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,360
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,449
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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33,447

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