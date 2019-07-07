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في أول مشاركة لها.. مدغشقر تواصل صنع التاريخ بتأهلها لربع نهائي أمم أفريقيا

واصل منتخب مدغشقر كتابة التاريخ في أول مشاركة له في كأس أمم أفريقيا بتأهله إلى ربع نهائي البطولة عقب فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح (4-2) بعدما انتهى اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية لحساب دور ثمن النهائي.


سجل هدفي مدغشقر كلٌّ من: إبراهيم أمادا (9)، وفانيفا ايما اندرياتسيما (77)، فيما دون سيدريك باكامبو (21)، وشانسيل مبيمبا (90)، ثنائية منتخب الكونغو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في أول مشاركة لها.. مدغشقر تواصل صنع التاريخ بتأهلها لربع نهائي أمم أفريقيا
سبق

واصل منتخب مدغشقر كتابة التاريخ في أول مشاركة له في كأس أمم أفريقيا بتأهله إلى ربع نهائي البطولة عقب فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح (4-2) بعدما انتهى اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية لحساب دور ثمن النهائي.


سجل هدفي مدغشقر كلٌّ من: إبراهيم أمادا (9)، وفانيفا ايما اندرياتسيما (77)، فيما دون سيدريك باكامبو (21)، وشانسيل مبيمبا (90)، ثنائية منتخب الكونغو.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
10:24 PM

في أول مشاركة لها.. مدغشقر تواصل صنع التاريخ بتأهلها لربع نهائي أمم أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل منتخب مدغشقر كتابة التاريخ في أول مشاركة له في كأس أمم أفريقيا بتأهله إلى ربع نهائي البطولة عقب فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح (4-2) بعدما انتهى اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية لحساب دور ثمن النهائي.


سجل هدفي مدغشقر كلٌّ من: إبراهيم أمادا (9)، وفانيفا ايما اندرياتسيما (77)، فيما دون سيدريك باكامبو (21)، وشانسيل مبيمبا (90)، ثنائية منتخب الكونغو.

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