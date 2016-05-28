"المعلمي" يرأس الاجتماع الـ 22 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

لمناقشة مفاوضات المراجعة السابعة للإستراتيجية وإنجازات المركز

رأس مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي؛ بصفته رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أمس، افتراضياً، الاجتماع الثاني والعشرين لأعضاء المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على مستوى السفراء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مفاوضات المراجعة السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى إنجازات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال عام ٢٠٢٠م.

شارك في الاجتماع ميّسرو إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمندوب الدائم لمملكة إسبانيا لدى الأمم المتحدة السفير أغوستين سانتوس مارافير، ومندوب سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحسان.

حضرت الاجتماع رئيسة اللجنة القانونية ومكافحة الإرهاب في وفد المملكة الدائم نداء أبو علي.