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شاهد.. حافلة تنحرف على "الدائري الثالث" بمكة لتصطدم بالإعلانات وتصيب 5

فيما هُرعت ٤ فِرَق إسعافية إلى الموقع وباشرت الحادث ونقلت حالة للمستشفى

تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة 9:11 من صباح اليوم الجمعة، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث حافلة انحرفت عن مسارها بسب الأمطار، ثم اصطدمت باللوحات الإعلانية على جانب الطريق، في الدائري الثالث أمام سوبر ماركت الراية.

وفور تلقي البلاغ هُرعت ٤ فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني ريان تركستاني؛ حيث أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَيّن وجود ٤ إصابات بسيطة وإصابة متوسطة، وتم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين، ونُقلت إصابة إلى مستشفى النور التخصصي، ورفضت باقي الإصابات النقل.

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شاهد.. حافلة تنحرف على "الدائري الثالث" بمكة لتصطدم بالإعلانات وتصيب 5
سبق

تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة 9:11 من صباح اليوم الجمعة، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث حافلة انحرفت عن مسارها بسب الأمطار، ثم اصطدمت باللوحات الإعلانية على جانب الطريق، في الدائري الثالث أمام سوبر ماركت الراية.

وفور تلقي البلاغ هُرعت ٤ فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني ريان تركستاني؛ حيث أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَيّن وجود ٤ إصابات بسيطة وإصابة متوسطة، وتم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين، ونُقلت إصابة إلى مستشفى النور التخصصي، ورفضت باقي الإصابات النقل.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
07:46 PM

شاهد.. حافلة تنحرف على "الدائري الثالث" بمكة لتصطدم بالإعلانات وتصيب 5

فيما هُرعت ٤ فِرَق إسعافية إلى الموقع وباشرت الحادث ونقلت حالة للمستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة 9:11 من صباح اليوم الجمعة، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث حافلة انحرفت عن مسارها بسب الأمطار، ثم اصطدمت باللوحات الإعلانية على جانب الطريق، في الدائري الثالث أمام سوبر ماركت الراية.

وفور تلقي البلاغ هُرعت ٤ فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني ريان تركستاني؛ حيث أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَيّن وجود ٤ إصابات بسيطة وإصابة متوسطة، وتم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين، ونُقلت إصابة إلى مستشفى النور التخصصي، ورفضت باقي الإصابات النقل.

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