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السعودية تتصدر المشهد التراثي العربي بـ 230 مشروعاً ثقافياً وسياحياً

وفق تقرير دولي

أشار تقرير دولي صدر عن مجلس الدراسات التراثية والثقافية العالمي إلى اهتمام المملكة المتنامي بالتراث والمشروعات التراثية الضخمة التي تتوجه الى القطاعات والفعاليات المتعلقة بالسياحة الثقافية حيث تصدرت المشهد بـ230 مشروعاً.

وفِي هذا السياق أشار مركز ماس للدراسات والأبحاث التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى تجاوز عدد الرحلات السياحية الثقافية المحلية في المملكة 6 ملايين رحلة العام الماضي 2016 شملت زيارات للمتاحف ومواقع التاريخ الإسلامي والمواقع الأثرية والمعارض الثقافية والفنية والمهرجانات الثقافية.

وقدر الإنفاق المباشر للزوار المحليين والدوليين على أنشطة التراث الثقافي بحوالي 13.5 مليار ريال أو ما يعادل 3.6 مليار دولار، في حين بلغ الأثر الكلي للإنفاق على السياحة الثقافية (مجموع الانفاق المباشر وغير المباشر) نحو 56.6 مليار ريال (15.1 مليار دولار)، وبلغ عدد فرص العمل التي تولدت من أنشطة الزوار في مواقع التراث الثقافي والأنشطة التجارية المحيطة بها 112 ألف وظيفة مباشرة.

وأما برنامج المسارات التاريخية فتضمن 10 مسارات ويشمل كل مسار مجموعة من المشاريع التراثية الرئيسة، التي تزيد في مجملها على 230 مشروعاً.

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السعودية تتصدر المشهد التراثي العربي بـ 230 مشروعاً ثقافياً وسياحياً
سبق

أشار تقرير دولي صدر عن مجلس الدراسات التراثية والثقافية العالمي إلى اهتمام المملكة المتنامي بالتراث والمشروعات التراثية الضخمة التي تتوجه الى القطاعات والفعاليات المتعلقة بالسياحة الثقافية حيث تصدرت المشهد بـ230 مشروعاً.

وفِي هذا السياق أشار مركز ماس للدراسات والأبحاث التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى تجاوز عدد الرحلات السياحية الثقافية المحلية في المملكة 6 ملايين رحلة العام الماضي 2016 شملت زيارات للمتاحف ومواقع التاريخ الإسلامي والمواقع الأثرية والمعارض الثقافية والفنية والمهرجانات الثقافية.

وقدر الإنفاق المباشر للزوار المحليين والدوليين على أنشطة التراث الثقافي بحوالي 13.5 مليار ريال أو ما يعادل 3.6 مليار دولار، في حين بلغ الأثر الكلي للإنفاق على السياحة الثقافية (مجموع الانفاق المباشر وغير المباشر) نحو 56.6 مليار ريال (15.1 مليار دولار)، وبلغ عدد فرص العمل التي تولدت من أنشطة الزوار في مواقع التراث الثقافي والأنشطة التجارية المحيطة بها 112 ألف وظيفة مباشرة.

وأما برنامج المسارات التاريخية فتضمن 10 مسارات ويشمل كل مسار مجموعة من المشاريع التراثية الرئيسة، التي تزيد في مجملها على 230 مشروعاً.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
04:52 PM

السعودية تتصدر المشهد التراثي العربي بـ 230 مشروعاً ثقافياً وسياحياً

وفق تقرير دولي

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خالد خليل - الرياض
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أشار تقرير دولي صدر عن مجلس الدراسات التراثية والثقافية العالمي إلى اهتمام المملكة المتنامي بالتراث والمشروعات التراثية الضخمة التي تتوجه الى القطاعات والفعاليات المتعلقة بالسياحة الثقافية حيث تصدرت المشهد بـ230 مشروعاً.

وفِي هذا السياق أشار مركز ماس للدراسات والأبحاث التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى تجاوز عدد الرحلات السياحية الثقافية المحلية في المملكة 6 ملايين رحلة العام الماضي 2016 شملت زيارات للمتاحف ومواقع التاريخ الإسلامي والمواقع الأثرية والمعارض الثقافية والفنية والمهرجانات الثقافية.

وقدر الإنفاق المباشر للزوار المحليين والدوليين على أنشطة التراث الثقافي بحوالي 13.5 مليار ريال أو ما يعادل 3.6 مليار دولار، في حين بلغ الأثر الكلي للإنفاق على السياحة الثقافية (مجموع الانفاق المباشر وغير المباشر) نحو 56.6 مليار ريال (15.1 مليار دولار)، وبلغ عدد فرص العمل التي تولدت من أنشطة الزوار في مواقع التراث الثقافي والأنشطة التجارية المحيطة بها 112 ألف وظيفة مباشرة.

وأما برنامج المسارات التاريخية فتضمن 10 مسارات ويشمل كل مسار مجموعة من المشاريع التراثية الرئيسة، التي تزيد في مجملها على 230 مشروعاً.

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