محافظ جدة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين "المرور والصحة"

تتضمن توعية المخالفين بالآثار المترتبة على "السرعة الجنونية"

شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمقر المحافظة اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك بين إدارة مرور محافظة جدة والشؤون الصحية بالمحافظة تحت شعار "سلامتك.. غايتنا".

وقد وقّع مذكرة التفاهم، العميد سليمان بن عبدالله الزكري مدير المرور، ود.مشعل بن مسفر السيالي مدير الشؤون الصحية، وأكدا مبدأ التعاون والتنسيق من أجل رفع مستوى الوعي المروري لدى الشريحة المستهدفة بأخطار الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وإعاقات؛ وذلك عن طريق البرامج والأنشطة.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى مرتكبي المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة؛ حيث تتولى إدارة المرور توجيه المخالفين إلى إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جدة.

ويقوم المخالف بتنفيذ عدد من الأنشطة الاجتماعية داخل المستشفيات بالمحافظة، كما يُعطَى دورات ومحاضرات توعوية توضّح خطورة التهور والسرعة الجنونية والتجاوز الخاطئ وخطرها على الطريق، مع مشاهدة بعض الصور عن أسباب الحوادث.

ويستمع المخالف إلى شرح عن كيفية الالتزام بقواعد وأنظمة السير، وآثار الحوادث المرورية على نفسية المصاب وذويه والآثار الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يشارك في زيارة مصابي الحوادث.

وقدم مدير إدارة مرور محافظة جدة ومدير الشؤون الصحية بجدة، شكرهما وتقديرهما لمحافظ جدة على مباركته لهذه الاتفاقية، ودعمه اللامحدود للبرامج والمبادرات التي تقدّمها الإدارات الحكومية، والتي تعود بالفائدة على المواطن والمقيم.