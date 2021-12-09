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في بيان سفارة السعودية بباريس.. ما الكلمة التي أثارت تفاعُل الجميع؟

بعد اعتقال سعودي للاشتباه به ومن ثم أطلق سراحه وسط تفاعل كبير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من بيان سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفرنسية باريس، ومطالبتها بإطلاق سراح المواطن السعودي "فورًا" بعد اعتقاله؛ للاشتباه به بقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، وقد تفاعل الجميع مع كلمة "فورًا" التي وردت بالبيان.

وكانت السفارة السعودية قد قالت في بيان عقب إعلان اعتقال أحد مواطنيها بفرنسا: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وعقب صدور البيان وإطلاق سراح المواطن السعودي، ثارت تفاعلات رواد التواصل، يقول الإعلامي سالم آل سحمان، على موقع "تويتر": السعودية العظمى الله يعز مملكتنا وولاة أمرنا شاهد بيان وزارة الخارجية السعودية بفرنسا بخصوص السعودي الذي تم اعتقاله بالمطار (عليكم إطلاق سراح المواطن فورًا)، وبالفعل تم إطلاقه رغمًا عن أنف الحاقدين والحاسدين مثيري الفتن.

ويقول الكاتب السعودي مصطفى النعمي: "خرج فورًا.. درس حي لمعنى السيادة".

ويقول الإعلامي خلف الدوسري: "إطلاق سراح المواطن السعودي الذي اعتقلته فرنسا؛ لاشتباهها بعلاقته في قضية خاشقجي، وذلك بعد ساعات من بيان أصدرته المملكة، مطالبةً فيه بإطلاق سراحه فورًا.. #المواطن_السعودي_خط_احمر، #السعودية_العضمى".

ونقلت "سي إن إن" تأكيد مصدر سعودي رفيع، الثلاثاء: أن إلقاء القبض على المواطن السعودي يُعتقد أنه ناجم عن "تشابه أسماء"، وأن سفارة الرياض لدى باريس طالبت بـ"الإفراج الفوري" عن الرجل المُحتجَز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في بيان سفارة السعودية بباريس.. ما الكلمة التي أثارت تفاعُل الجميع؟
سبق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من بيان سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفرنسية باريس، ومطالبتها بإطلاق سراح المواطن السعودي "فورًا" بعد اعتقاله؛ للاشتباه به بقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، وقد تفاعل الجميع مع كلمة "فورًا" التي وردت بالبيان.

وكانت السفارة السعودية قد قالت في بيان عقب إعلان اعتقال أحد مواطنيها بفرنسا: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وعقب صدور البيان وإطلاق سراح المواطن السعودي، ثارت تفاعلات رواد التواصل، يقول الإعلامي سالم آل سحمان، على موقع "تويتر": السعودية العظمى الله يعز مملكتنا وولاة أمرنا شاهد بيان وزارة الخارجية السعودية بفرنسا بخصوص السعودي الذي تم اعتقاله بالمطار (عليكم إطلاق سراح المواطن فورًا)، وبالفعل تم إطلاقه رغمًا عن أنف الحاقدين والحاسدين مثيري الفتن.

ويقول الكاتب السعودي مصطفى النعمي: "خرج فورًا.. درس حي لمعنى السيادة".

ويقول الإعلامي خلف الدوسري: "إطلاق سراح المواطن السعودي الذي اعتقلته فرنسا؛ لاشتباهها بعلاقته في قضية خاشقجي، وذلك بعد ساعات من بيان أصدرته المملكة، مطالبةً فيه بإطلاق سراحه فورًا.. #المواطن_السعودي_خط_احمر، #السعودية_العضمى".

ونقلت "سي إن إن" تأكيد مصدر سعودي رفيع، الثلاثاء: أن إلقاء القبض على المواطن السعودي يُعتقد أنه ناجم عن "تشابه أسماء"، وأن سفارة الرياض لدى باريس طالبت بـ"الإفراج الفوري" عن الرجل المُحتجَز.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
02:26 PM

في بيان سفارة السعودية بباريس.. ما الكلمة التي أثارت تفاعُل الجميع؟

بعد اعتقال سعودي للاشتباه به ومن ثم أطلق سراحه وسط تفاعل كبير

A A A
أيمن حسن - الرياض
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3,544

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من بيان سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفرنسية باريس، ومطالبتها بإطلاق سراح المواطن السعودي "فورًا" بعد اعتقاله؛ للاشتباه به بقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، وقد تفاعل الجميع مع كلمة "فورًا" التي وردت بالبيان.

وكانت السفارة السعودية قد قالت في بيان عقب إعلان اعتقال أحد مواطنيها بفرنسا: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وعقب صدور البيان وإطلاق سراح المواطن السعودي، ثارت تفاعلات رواد التواصل، يقول الإعلامي سالم آل سحمان، على موقع "تويتر": السعودية العظمى الله يعز مملكتنا وولاة أمرنا شاهد بيان وزارة الخارجية السعودية بفرنسا بخصوص السعودي الذي تم اعتقاله بالمطار (عليكم إطلاق سراح المواطن فورًا)، وبالفعل تم إطلاقه رغمًا عن أنف الحاقدين والحاسدين مثيري الفتن.

ويقول الكاتب السعودي مصطفى النعمي: "خرج فورًا.. درس حي لمعنى السيادة".

ويقول الإعلامي خلف الدوسري: "إطلاق سراح المواطن السعودي الذي اعتقلته فرنسا؛ لاشتباهها بعلاقته في قضية خاشقجي، وذلك بعد ساعات من بيان أصدرته المملكة، مطالبةً فيه بإطلاق سراحه فورًا.. #المواطن_السعودي_خط_احمر، #السعودية_العضمى".

ونقلت "سي إن إن" تأكيد مصدر سعودي رفيع، الثلاثاء: أن إلقاء القبض على المواطن السعودي يُعتقد أنه ناجم عن "تشابه أسماء"، وأن سفارة الرياض لدى باريس طالبت بـ"الإفراج الفوري" عن الرجل المُحتجَز.

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