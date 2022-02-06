وزير الرياضة "الفيصل" للهلال: "ما قصرتم يا أبطال مبروك لوطننا الغالي"

بعد تجاوز ممثل السعودية الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية

قدم، وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لفريق الهلال الكروي الأول، بعد تجاوزه، مساء اليوم الأحد، شقيقه الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6 / 1، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، خلال فبراير(الجاري).

وقال "الفيصل" من خلال حسابه في "تويتر" : "أبارك لفريق الهلال فوزه على شقيقه الجزيرة الإماراتي والتأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.. ما قصرتم يا أبطال مبروك لوطننا الغالي".



وضرب ممثل السعودية الهلال (كبير آسيا) موعدًا منتظرًا مع تشيلسي الإنجليزي، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الأربعاء المقبل.