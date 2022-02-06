النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الرياضة "الفيصل" للهلال: "ما قصرتم يا أبطال مبروك لوطننا الغالي"

بعد تجاوز ممثل السعودية الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية

قدم، وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لفريق الهلال الكروي الأول، بعد تجاوزه، مساء اليوم الأحد، شقيقه الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6 / 1، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، خلال فبراير(الجاري).

وقال "الفيصل" من خلال حسابه في "تويتر" : "أبارك لفريق الهلال فوزه على شقيقه الجزيرة الإماراتي والتأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.. ما قصرتم يا أبطال مبروك لوطننا الغالي".


وضرب ممثل السعودية الهلال (كبير آسيا) موعدًا منتظرًا مع تشيلسي الإنجليزي، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الأربعاء المقبل.

وزارة الرياضة وزير الرياضة عبد العزيز الفيصل الهلال الجزيرة الإماراتي تشيلسي كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزير الرياضة "الفيصل" للهلال: "ما قصرتم يا أبطال مبروك لوطننا الغالي"
سبق

قدم، وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لفريق الهلال الكروي الأول، بعد تجاوزه، مساء اليوم الأحد، شقيقه الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6 / 1، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، خلال فبراير(الجاري).

وقال "الفيصل" من خلال حسابه في "تويتر" : "أبارك لفريق الهلال فوزه على شقيقه الجزيرة الإماراتي والتأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.. ما قصرتم يا أبطال مبروك لوطننا الغالي".


وضرب ممثل السعودية الهلال (كبير آسيا) موعدًا منتظرًا مع تشيلسي الإنجليزي، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الأربعاء المقبل.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:56 PM

وزير الرياضة "الفيصل" للهلال: "ما قصرتم يا أبطال مبروك لوطننا الغالي"

بعد تجاوز ممثل السعودية الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
2,189

قدم، وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لفريق الهلال الكروي الأول، بعد تجاوزه، مساء اليوم الأحد، شقيقه الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6 / 1، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، خلال فبراير(الجاري).

وقال "الفيصل" من خلال حسابه في "تويتر" : "أبارك لفريق الهلال فوزه على شقيقه الجزيرة الإماراتي والتأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.. ما قصرتم يا أبطال مبروك لوطننا الغالي".


وضرب ممثل السعودية الهلال (كبير آسيا) موعدًا منتظرًا مع تشيلسي الإنجليزي، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الأربعاء المقبل.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,412
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,259
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,977
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,028

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة