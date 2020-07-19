النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العقوبة تصل لـ10 سنوات سجن .. محاكمة "نتنياهو" بتهمة الرشوة في يناير

عقد الجلسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء

تبدأ جدياً في يناير (كانون الثاني) المقبل محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الكسب غير المشروع، إذ قررت المحكمة اليوم (الأحد) أن يجري الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعياً في مطلع العام الجديد.

وبينت المحكمة أن الجلسات ستعقد في يناير في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفقاً لـ"رويترز".

وطلب محامو "نتنياهو" مزيدًا من الوقت لأنهم توقعوا تقديم سلسلة من الطلبات التي تسبق المحاكمة بشأن الشهود والوثائق، معتبرين أن الكمامات ستكون مشكلة إذا عقدت الجلسات الآن.

ووجهت اتهامات لـ"نتنياهو" (70 عامًا) في نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

وإدانة "نتنياهو" بقبول رشوة قد تؤدي به إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العقوبة تصل لـ10 سنوات سجن .. محاكمة "نتنياهو" بتهمة الرشوة في يناير
سبق

تبدأ جدياً في يناير (كانون الثاني) المقبل محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الكسب غير المشروع، إذ قررت المحكمة اليوم (الأحد) أن يجري الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعياً في مطلع العام الجديد.

وبينت المحكمة أن الجلسات ستعقد في يناير في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفقاً لـ"رويترز".

وطلب محامو "نتنياهو" مزيدًا من الوقت لأنهم توقعوا تقديم سلسلة من الطلبات التي تسبق المحاكمة بشأن الشهود والوثائق، معتبرين أن الكمامات ستكون مشكلة إذا عقدت الجلسات الآن.

ووجهت اتهامات لـ"نتنياهو" (70 عامًا) في نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

وإدانة "نتنياهو" بقبول رشوة قد تؤدي به إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
02:55 PM

العقوبة تصل لـ10 سنوات سجن .. محاكمة "نتنياهو" بتهمة الرشوة في يناير

عقد الجلسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
982

تبدأ جدياً في يناير (كانون الثاني) المقبل محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الكسب غير المشروع، إذ قررت المحكمة اليوم (الأحد) أن يجري الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعياً في مطلع العام الجديد.

وبينت المحكمة أن الجلسات ستعقد في يناير في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفقاً لـ"رويترز".

وطلب محامو "نتنياهو" مزيدًا من الوقت لأنهم توقعوا تقديم سلسلة من الطلبات التي تسبق المحاكمة بشأن الشهود والوثائق، معتبرين أن الكمامات ستكون مشكلة إذا عقدت الجلسات الآن.

ووجهت اتهامات لـ"نتنياهو" (70 عامًا) في نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

وإدانة "نتنياهو" بقبول رشوة قد تؤدي به إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,888
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,341
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,984
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,154

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة