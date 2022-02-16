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بعد لقاء "نتنياهو" و"البرهان".. طائرة إسرائيلية تعبر أجواء السودان

اختصرت ساعة ونصف من وقت المسافة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن طائرة إسرائيلية حلّقت رسميًّا لأول مرة في أجواء السودان، بعد أقلّ من أسبوعين من لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن طائرة خاصة تتخذ من مطار بن غوريون قاعدة رسمية لها، عبرت مجال السودان الجوي مؤخرًا في طريق عودتها إلى إسرائيل من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب "روسيا اليوم": أكدت البيانات المنشورة على موقع "فليت أوار" الخاص بتعقب الرحلات الجوية؛ صحة الخبر الذي نشرته الصحيفة.

وتُبيِّن البيانات أن الطائرة المسجلة برقم M-ABGG أقلعت الخميس الماضي من مطار كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو، وعبرت أجواء جمهورية وسط إفريقيا والسودان ومصر، في رحلة استغرقت نحو ست ساعات؛ ما يقلّ بنحو 1.5 ساعة من رحلتها الاثنين الماضي من مطار بن غوريون إلى كينشاسا دون دخول أجواء السودان.

نتنياهو عبدالفتاح البرهان

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد لقاء "نتنياهو" و"البرهان".. طائرة إسرائيلية تعبر أجواء السودان
سبق

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن طائرة إسرائيلية حلّقت رسميًّا لأول مرة في أجواء السودان، بعد أقلّ من أسبوعين من لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن طائرة خاصة تتخذ من مطار بن غوريون قاعدة رسمية لها، عبرت مجال السودان الجوي مؤخرًا في طريق عودتها إلى إسرائيل من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب "روسيا اليوم": أكدت البيانات المنشورة على موقع "فليت أوار" الخاص بتعقب الرحلات الجوية؛ صحة الخبر الذي نشرته الصحيفة.

وتُبيِّن البيانات أن الطائرة المسجلة برقم M-ABGG أقلعت الخميس الماضي من مطار كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو، وعبرت أجواء جمهورية وسط إفريقيا والسودان ومصر، في رحلة استغرقت نحو ست ساعات؛ ما يقلّ بنحو 1.5 ساعة من رحلتها الاثنين الماضي من مطار بن غوريون إلى كينشاسا دون دخول أجواء السودان.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
04:14 PM

بعد لقاء "نتنياهو" و"البرهان".. طائرة إسرائيلية تعبر أجواء السودان

اختصرت ساعة ونصف من وقت المسافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن طائرة إسرائيلية حلّقت رسميًّا لأول مرة في أجواء السودان، بعد أقلّ من أسبوعين من لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن طائرة خاصة تتخذ من مطار بن غوريون قاعدة رسمية لها، عبرت مجال السودان الجوي مؤخرًا في طريق عودتها إلى إسرائيل من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب "روسيا اليوم": أكدت البيانات المنشورة على موقع "فليت أوار" الخاص بتعقب الرحلات الجوية؛ صحة الخبر الذي نشرته الصحيفة.

وتُبيِّن البيانات أن الطائرة المسجلة برقم M-ABGG أقلعت الخميس الماضي من مطار كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو، وعبرت أجواء جمهورية وسط إفريقيا والسودان ومصر، في رحلة استغرقت نحو ست ساعات؛ ما يقلّ بنحو 1.5 ساعة من رحلتها الاثنين الماضي من مطار بن غوريون إلى كينشاسا دون دخول أجواء السودان.

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