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"مركز القلب بالجوف" يقدم التدخل الجراحي لألف حالة

تضمّن 14 عملية قلب مفتوح ناجحة و612 قسطرة كشفية

أجرى مركز القلب بمنطقة الجوف، ألف تدخّل جراحي؛ مما ساهم في تقليص معدل إحالة المرضى لخارج المنطقة إلى نسبة 90%.

وقالت "صحة الجوف": راجع المركزَ أكثرُ من عشرة آلاف مُراجع منذ تأسيسه عام 2017، كما بلغ عدد المنومين 1400 مريض.

وأضافت: تمكّن المركز من إجراء 14 عملية قلب مفتوح ناجحة، و612 قسطرة كشفية، و306 عمليات تركيب للشرايين وتركيب دعامة، و14 منظم ضربات قلب مؤقت، و37 عمليات قسطرة للأوردة والشرايين الطرفية، و15 عملية قياس ضغط الشرايين FFR/IFR التاجية للقلب، إضافة إلى اثنين من منظم نبضات قلب دائم.

وأردفت: تم دعم المركز مؤخرًا من خلال التعاقد مع مجموعة من الاستشاريين حاصلين على شهادات أوروبية وعالمية في تخصصات مختلفة بالقلب للعمل بالمركز؛ في خطوة تساهم برفع الأداء بالمركز وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية فيه.

وأكدت "صحة الجوف" أنها تسعى لتطوير المركز ليكون أحد أفضل المراكز بالمملكة.

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"مركز القلب بالجوف" يقدم التدخل الجراحي لألف حالة
سبق

أجرى مركز القلب بمنطقة الجوف، ألف تدخّل جراحي؛ مما ساهم في تقليص معدل إحالة المرضى لخارج المنطقة إلى نسبة 90%.

وقالت "صحة الجوف": راجع المركزَ أكثرُ من عشرة آلاف مُراجع منذ تأسيسه عام 2017، كما بلغ عدد المنومين 1400 مريض.

وأضافت: تمكّن المركز من إجراء 14 عملية قلب مفتوح ناجحة، و612 قسطرة كشفية، و306 عمليات تركيب للشرايين وتركيب دعامة، و14 منظم ضربات قلب مؤقت، و37 عمليات قسطرة للأوردة والشرايين الطرفية، و15 عملية قياس ضغط الشرايين FFR/IFR التاجية للقلب، إضافة إلى اثنين من منظم نبضات قلب دائم.

وأردفت: تم دعم المركز مؤخرًا من خلال التعاقد مع مجموعة من الاستشاريين حاصلين على شهادات أوروبية وعالمية في تخصصات مختلفة بالقلب للعمل بالمركز؛ في خطوة تساهم برفع الأداء بالمركز وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية فيه.

وأكدت "صحة الجوف" أنها تسعى لتطوير المركز ليكون أحد أفضل المراكز بالمملكة.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
12:22 PM

"مركز القلب بالجوف" يقدم التدخل الجراحي لألف حالة

تضمّن 14 عملية قلب مفتوح ناجحة و612 قسطرة كشفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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أجرى مركز القلب بمنطقة الجوف، ألف تدخّل جراحي؛ مما ساهم في تقليص معدل إحالة المرضى لخارج المنطقة إلى نسبة 90%.

وقالت "صحة الجوف": راجع المركزَ أكثرُ من عشرة آلاف مُراجع منذ تأسيسه عام 2017، كما بلغ عدد المنومين 1400 مريض.

وأضافت: تمكّن المركز من إجراء 14 عملية قلب مفتوح ناجحة، و612 قسطرة كشفية، و306 عمليات تركيب للشرايين وتركيب دعامة، و14 منظم ضربات قلب مؤقت، و37 عمليات قسطرة للأوردة والشرايين الطرفية، و15 عملية قياس ضغط الشرايين FFR/IFR التاجية للقلب، إضافة إلى اثنين من منظم نبضات قلب دائم.

وأردفت: تم دعم المركز مؤخرًا من خلال التعاقد مع مجموعة من الاستشاريين حاصلين على شهادات أوروبية وعالمية في تخصصات مختلفة بالقلب للعمل بالمركز؛ في خطوة تساهم برفع الأداء بالمركز وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية فيه.

وأكدت "صحة الجوف" أنها تسعى لتطوير المركز ليكون أحد أفضل المراكز بالمملكة.

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