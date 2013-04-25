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الأردن تعلق رحلاتها للقادمين من الهند بسبب السلالة الجديدة لكورونا

القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتقارير عن تحور جديد للفيروس

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق رحلاتها للقادمين من الهند والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يومًا.

وقال وزير النقل الأردني وجيه عزايزة اليوم: إن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا؛ وذلك للتصدي لها، ومنعًا لنقل العدوى للأردن.

وأشار الوزير الأردني إلى أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد على فيروس كورونا؛ الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الأردن.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن تعلق رحلاتها للقادمين من الهند بسبب السلالة الجديدة لكورونا
سبق

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق رحلاتها للقادمين من الهند والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يومًا.

وقال وزير النقل الأردني وجيه عزايزة اليوم: إن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا؛ وذلك للتصدي لها، ومنعًا لنقل العدوى للأردن.

وأشار الوزير الأردني إلى أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد على فيروس كورونا؛ الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الأردن.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
08:26 PM

الأردن تعلق رحلاتها للقادمين من الهند بسبب السلالة الجديدة لكورونا

القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتقارير عن تحور جديد للفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق رحلاتها للقادمين من الهند والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يومًا.

وقال وزير النقل الأردني وجيه عزايزة اليوم: إن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا؛ وذلك للتصدي لها، ومنعًا لنقل العدوى للأردن.

وأشار الوزير الأردني إلى أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد على فيروس كورونا؛ الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الأردن.

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