قال الباحث في علوم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن المربعانية هي أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في #السعودية، وستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل.

بالفيديو.. "الحصيني": المربعانية أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-01 قال الباحث في علوم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن المربعانية هي أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في #السعودية، وستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل. جاء ذلك في حديث "الحصيني" لقناة "الرسالة". الفيديو https://twitter.com/alresalahnet/status/1333788466170060806?s=20

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 06:29 PM

بالفيديو.. "الحصيني": المربعانية أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في السعودية قال: ستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل





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قال الباحث في علوم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن المربعانية هي أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في #السعودية، وستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في حديث "الحصيني" لقناة "الرسالة".

الفيديو

https://twitter.com/alresalahnet/status/1333788466170060806?s=20