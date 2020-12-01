بالفيديو.. "الحصيني": المربعانية أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في السعودية
قال: ستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل
قال الباحث في علوم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن المربعانية هي أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في #السعودية، وستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في حديث "الحصيني" لقناة "الرسالة".
الفيديو
https://twitter.com/alresalahnet/status/1333788466170060806?s=20
بالفيديو.. "الحصيني": المربعانية أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في السعودية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-01
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
06:29 PM
بالفيديو.. "الحصيني": المربعانية أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في السعودية
قال: ستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل
قال الباحث في علوم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن المربعانية هي أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في #السعودية، وستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في حديث "الحصيني" لقناة "الرسالة".
الفيديو
https://twitter.com/alresalahnet/status/1333788466170060806?s=20