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"النيابة العامة": الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي بعفو المجني عليه

قالت: لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق العام

قالت النيابة العامة إن الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي بعفو المجني عليه - من أصابه ضرر بسبب الجريمة - ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق العام.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تُعد الشكوى المُقدمة ممّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه، وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف".

النيابة العامة

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"النيابة العامة": الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي بعفو المجني عليه
سبق

قالت النيابة العامة إن الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي بعفو المجني عليه - من أصابه ضرر بسبب الجريمة - ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق العام.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تُعد الشكوى المُقدمة ممّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه، وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف".

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
09:39 PM

"النيابة العامة": الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي بعفو المجني عليه

قالت: لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق العام

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,031

قالت النيابة العامة إن الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي بعفو المجني عليه - من أصابه ضرر بسبب الجريمة - ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق العام.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تُعد الشكوى المُقدمة ممّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه، وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف".

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