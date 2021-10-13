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"التحالف" يعلن:  تنفيذ 19 عملية استهداف آليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة

تدمير 12 آلية عسكرية للمليشيا ومقتل 108 من عناصرها

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف" إنه قام بتدمير 12 آلية عسكرية لمليشيا الحوثي في العبدية ومقتل ما يزيد على 108 من عناصرها.
وأكد "تحالف دعم الشرعية باليمن" أننا ملتزمون بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يعلن:  تنفيذ 19 عملية استهداف آليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف" إنه قام بتدمير 12 آلية عسكرية لمليشيا الحوثي في العبدية ومقتل ما يزيد على 108 من عناصرها.
وأكد "تحالف دعم الشرعية باليمن" أننا ملتزمون بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
04:28 PM

"التحالف" يعلن:  تنفيذ 19 عملية استهداف آليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة

تدمير 12 آلية عسكرية للمليشيا ومقتل 108 من عناصرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,207

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف" إنه قام بتدمير 12 آلية عسكرية لمليشيا الحوثي في العبدية ومقتل ما يزيد على 108 من عناصرها.
وأكد "تحالف دعم الشرعية باليمن" أننا ملتزمون بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين.

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