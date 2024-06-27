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وزير الإسكان للراغبين بشراء المنازل: زوروا منصة البناء المستدام قبل أن تقدموا

قال عبر حسابه مغرداً: استفيدوا مما توفره من خدمات كفحص المباني الجاهزة

دعا وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، المواطنين الراغبين في شراء المنازل الجاهزة، إلى زيارة منصة البناء المستدام، قبل الإقدام على الشراء؛ بهدف فحص المنزل والتأكد من جودته.

وقال مغردًا عبر حسابه في "تويتر": قرار تملّك المنزل قرار مهم لكل أسرة، وندرك من جانبنا أن جودة المنزل أمر مهم للمواطن؛ لذا أوجدنا جهة موثوقة لفحص المنزل وتأكيد جودته.

وتابع: ننصحك قبل الإقدام على الشراء بزيارة منصة (البناء المستدام) والاستفادة مما توفره من خدمات كفحص المباني الجاهزة https://www.mostadam.sa .

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وزير الإسكان للراغبين بشراء المنازل: زوروا منصة البناء المستدام قبل أن تقدموا
سبق

دعا وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، المواطنين الراغبين في شراء المنازل الجاهزة، إلى زيارة منصة البناء المستدام، قبل الإقدام على الشراء؛ بهدف فحص المنزل والتأكد من جودته.

وقال مغردًا عبر حسابه في "تويتر": قرار تملّك المنزل قرار مهم لكل أسرة، وندرك من جانبنا أن جودة المنزل أمر مهم للمواطن؛ لذا أوجدنا جهة موثوقة لفحص المنزل وتأكيد جودته.

وتابع: ننصحك قبل الإقدام على الشراء بزيارة منصة (البناء المستدام) والاستفادة مما توفره من خدمات كفحص المباني الجاهزة https://www.mostadam.sa .

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
08:32 AM

وزير الإسكان للراغبين بشراء المنازل: زوروا منصة البناء المستدام قبل أن تقدموا

قال عبر حسابه مغرداً: استفيدوا مما توفره من خدمات كفحص المباني الجاهزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,098

دعا وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، المواطنين الراغبين في شراء المنازل الجاهزة، إلى زيارة منصة البناء المستدام، قبل الإقدام على الشراء؛ بهدف فحص المنزل والتأكد من جودته.

وقال مغردًا عبر حسابه في "تويتر": قرار تملّك المنزل قرار مهم لكل أسرة، وندرك من جانبنا أن جودة المنزل أمر مهم للمواطن؛ لذا أوجدنا جهة موثوقة لفحص المنزل وتأكيد جودته.

وتابع: ننصحك قبل الإقدام على الشراء بزيارة منصة (البناء المستدام) والاستفادة مما توفره من خدمات كفحص المباني الجاهزة https://www.mostadam.sa .

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,297
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,146
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,676
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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