أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للحديث عن آخر مستجدّات فيروس كورونا؛ أن من 5 إلى 10% من نسبة الحالات ستكون حادة جدًّا، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفُّس والقلب وبعض وظائف الجسم الأخرى، موضحًا أن التأخّر في الحصول على الرعاية الصحية قد ينتج عنه الوفاة. وقال "العبدالعالي"، ردًّا على سؤال "سبق": إن "كورونا المستجد مرض متفاوت في مستوى الإصابة به"، مشيرًا إلى أن من 70 إلى 80% من المصابين تكون الأعراض عندهم يسيرة وقابلة للمتابعة دون تدخلات علاجية، أو دون الحصول على العناية المركزة. وأضاف: "هناك فئة تشكّل حوالي 20% من الحالات تستلزم رعاية صحية، وبالتالي قد يحصل اضطراب لبعض الأعضاء في الجسم، بينما من 5 إلى 10% من الحالات تكون حادة جدًّا، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفس والقلب أو بعض وظائف الجسم الأخرى". وتابع: "إذا امتدت الحالة الحرجة وكانت قاسية وتدهورت بشكل شديد، خاصة إذا كان الحصول على الخدمة في تأخر قد يكون هناك ينتج عن ذلك حالات وفاة بسبب توقف أو خلل في بعض أعضاء الجسم". وقال: إن "أغلب الحالات بحسب الأرقام عادت للحياة الطبيعية بعد التعافي من الفيروس دون أي أعراض أخرى تذكر".

"متحدّث الصحة" لـ"سبق": 5 إلى 10% من حالات كورونا تؤثّر على قدرة القلب قاسم الخبراني سبق 2020-04-15 أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للحديث عن آخر مستجدّات فيروس كورونا؛ أن من 5 إلى 10% من نسبة الحالات ستكون حادة جدًّا، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفُّس والقلب وبعض وظائف الجسم الأخرى، موضحًا أن التأخّر في الحصول على الرعاية الصحية قد ينتج عنه الوفاة.



وقال "العبدالعالي"، ردًّا على سؤال "سبق": إن "كورونا المستجد مرض متفاوت في مستوى الإصابة به"، مشيرًا إلى أن من 70 إلى 80% من المصابين تكون الأعراض عندهم يسيرة وقابلة للمتابعة دون تدخلات علاجية، أو دون الحصول على العناية المركزة.



وأضاف: "هناك فئة تشكّل حوالي 20% من الحالات تستلزم رعاية صحية، وبالتالي قد يحصل اضطراب لبعض الأعضاء في الجسم، بينما من 5 إلى 10% من الحالات تكون حادة جدًّا، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفس والقلب أو بعض وظائف الجسم الأخرى".



وتابع: "إذا امتدت الحالة الحرجة وكانت قاسية وتدهورت بشكل شديد، خاصة إذا كان الحصول على الخدمة في تأخر قد يكون هناك ينتج عن ذلك حالات وفاة بسبب توقف أو خلل في بعض أعضاء الجسم".



وقال: إن "أغلب الحالات بحسب الأرقام عادت للحياة الطبيعية بعد التعافي من الفيروس دون أي أعراض أخرى تذكر".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 06:18 PM

"متحدّث الصحة" لـ"سبق": 5 إلى 10% من حالات كورونا تؤثّر على قدرة القلب قال: التأخُّر في الحصول على الرعاية الصحية يسبّب الوفاة





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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للحديث عن آخر مستجدّات فيروس كورونا؛ أن من 5 إلى 10% من نسبة الحالات ستكون حادة جدًّا، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفُّس والقلب وبعض وظائف الجسم الأخرى، موضحًا أن التأخّر في الحصول على الرعاية الصحية قد ينتج عنه الوفاة.



وقال "العبدالعالي"، ردًّا على سؤال "سبق": إن "كورونا المستجد مرض متفاوت في مستوى الإصابة به"، مشيرًا إلى أن من 70 إلى 80% من المصابين تكون الأعراض عندهم يسيرة وقابلة للمتابعة دون تدخلات علاجية، أو دون الحصول على العناية المركزة.



وأضاف: "هناك فئة تشكّل حوالي 20% من الحالات تستلزم رعاية صحية، وبالتالي قد يحصل اضطراب لبعض الأعضاء في الجسم، بينما من 5 إلى 10% من الحالات تكون حادة جدًّا، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفس والقلب أو بعض وظائف الجسم الأخرى".



وتابع: "إذا امتدت الحالة الحرجة وكانت قاسية وتدهورت بشكل شديد، خاصة إذا كان الحصول على الخدمة في تأخر قد يكون هناك ينتج عن ذلك حالات وفاة بسبب توقف أو خلل في بعض أعضاء الجسم".



وقال: إن "أغلب الحالات بحسب الأرقام عادت للحياة الطبيعية بعد التعافي من الفيروس دون أي أعراض أخرى تذكر".