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هيئة الاتصالات تطبق إجراءات جديدة للحد من الرسائل الدعائية المزعجة

تضمنت تطبيق حلول فنية جديدة للمستخدمين بينها "تقديم خدمة التحكم بها"

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن البدء في تنفيذ إجراءات جديدة للحد من الرسائل النصية الدعائية المزعجة أو الاقتحامية والتي تضمنت تطبيق حلول فنية جديدة للمستخدمين وذلك بتقديم خدمة التحكم بالرسائل النصية الدعائية وتفعيل الربط بين مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومقدمي خدمة الرسائل القصيرة لتنظيم تقديم هذه الخدمة.

وأوضحت الهيئة أنها صنفت الرسائل النصية القصيرة (SMS) إلى رسائل غير دعائية (تحذيرية، توعوية، خدمية، شخصية) وتصل لجميع المستخدمين، وإلى رسائل دعائية تخضع إلى حل فنّي متقدم يُـمَكن المستخدم من التحكم بالرسائل الدعائية، بحيث يكون لديه ثلاثة خيارات، إما حجب جميع الرسائل النصية الدعائية، أو قبول جميع الرسائل النصية الدعائية، أو الاستقبال الجزئي، ويكون للمستخدم إمكانية حجب رسائل إعلانية محددة.

وقالت الهيئة إن العمل المشترك بين الهيئة ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة خلال فترة الشهرين الماضية أدى إلى تخفيض الرسائل النصية الدعائية بنسبة (24%) والحد بشكل كبير من الرسائل الاقتحامية، مع ارتفاع بنسبة (34%) في عدد المستخدمين الراغبين بحجب الرسائل الدعائية.

وأضافت الهيئة أنه تم خلال هذه الفترة إيقاف خدمات عدد (33) مقدم خدمة رسائل نصية قصيرة مخالف. كما وجهت الهيئة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بالإعلان عن الآلية الجديدة للاستفادة من خدمة التحكم بالرسائل الدعائية وإيضاحها على مواقعهم الإلكترونية، ومن خلال الرسائل النصية القصيرة.

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هيئة الاتصالات تطبق إجراءات جديدة للحد من الرسائل الدعائية المزعجة
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن البدء في تنفيذ إجراءات جديدة للحد من الرسائل النصية الدعائية المزعجة أو الاقتحامية والتي تضمنت تطبيق حلول فنية جديدة للمستخدمين وذلك بتقديم خدمة التحكم بالرسائل النصية الدعائية وتفعيل الربط بين مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومقدمي خدمة الرسائل القصيرة لتنظيم تقديم هذه الخدمة.

وأوضحت الهيئة أنها صنفت الرسائل النصية القصيرة (SMS) إلى رسائل غير دعائية (تحذيرية، توعوية، خدمية، شخصية) وتصل لجميع المستخدمين، وإلى رسائل دعائية تخضع إلى حل فنّي متقدم يُـمَكن المستخدم من التحكم بالرسائل الدعائية، بحيث يكون لديه ثلاثة خيارات، إما حجب جميع الرسائل النصية الدعائية، أو قبول جميع الرسائل النصية الدعائية، أو الاستقبال الجزئي، ويكون للمستخدم إمكانية حجب رسائل إعلانية محددة.

وقالت الهيئة إن العمل المشترك بين الهيئة ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة خلال فترة الشهرين الماضية أدى إلى تخفيض الرسائل النصية الدعائية بنسبة (24%) والحد بشكل كبير من الرسائل الاقتحامية، مع ارتفاع بنسبة (34%) في عدد المستخدمين الراغبين بحجب الرسائل الدعائية.

وأضافت الهيئة أنه تم خلال هذه الفترة إيقاف خدمات عدد (33) مقدم خدمة رسائل نصية قصيرة مخالف. كما وجهت الهيئة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بالإعلان عن الآلية الجديدة للاستفادة من خدمة التحكم بالرسائل الدعائية وإيضاحها على مواقعهم الإلكترونية، ومن خلال الرسائل النصية القصيرة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
02:24 PM

هيئة الاتصالات تطبق إجراءات جديدة للحد من الرسائل الدعائية المزعجة

تضمنت تطبيق حلول فنية جديدة للمستخدمين بينها "تقديم خدمة التحكم بها"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن البدء في تنفيذ إجراءات جديدة للحد من الرسائل النصية الدعائية المزعجة أو الاقتحامية والتي تضمنت تطبيق حلول فنية جديدة للمستخدمين وذلك بتقديم خدمة التحكم بالرسائل النصية الدعائية وتفعيل الربط بين مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومقدمي خدمة الرسائل القصيرة لتنظيم تقديم هذه الخدمة.

وأوضحت الهيئة أنها صنفت الرسائل النصية القصيرة (SMS) إلى رسائل غير دعائية (تحذيرية، توعوية، خدمية، شخصية) وتصل لجميع المستخدمين، وإلى رسائل دعائية تخضع إلى حل فنّي متقدم يُـمَكن المستخدم من التحكم بالرسائل الدعائية، بحيث يكون لديه ثلاثة خيارات، إما حجب جميع الرسائل النصية الدعائية، أو قبول جميع الرسائل النصية الدعائية، أو الاستقبال الجزئي، ويكون للمستخدم إمكانية حجب رسائل إعلانية محددة.

وقالت الهيئة إن العمل المشترك بين الهيئة ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة خلال فترة الشهرين الماضية أدى إلى تخفيض الرسائل النصية الدعائية بنسبة (24%) والحد بشكل كبير من الرسائل الاقتحامية، مع ارتفاع بنسبة (34%) في عدد المستخدمين الراغبين بحجب الرسائل الدعائية.

وأضافت الهيئة أنه تم خلال هذه الفترة إيقاف خدمات عدد (33) مقدم خدمة رسائل نصية قصيرة مخالف. كما وجهت الهيئة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بالإعلان عن الآلية الجديدة للاستفادة من خدمة التحكم بالرسائل الدعائية وإيضاحها على مواقعهم الإلكترونية، ومن خلال الرسائل النصية القصيرة.

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