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الفتح يستعد للاتحاد بمناورة وتدريبات إطالة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباته اليومية، عصر اليوم الأربعاء، على ملعب رديف مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء بقيادة "يانييك فيريرا"، ركز من خلالها على التمارين التكتيكية؛ حيث قسّم اللاعبين لمجموعتين على النواحي الدفاعية والهجومية، طُبقت عبر محطات مختلفة.


فيما شهدت الحصة التدريبية مناورة تكتيكية عبر مساحة كامل الملعب، توقف من خلالها اللعب أكثر من مرة، من أجل التصحيح ومعالجة الأخطاء، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.

نادي الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح يستعد للاتحاد بمناورة وتدريبات إطالة
سبق

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباته اليومية، عصر اليوم الأربعاء، على ملعب رديف مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء بقيادة "يانييك فيريرا"، ركز من خلالها على التمارين التكتيكية؛ حيث قسّم اللاعبين لمجموعتين على النواحي الدفاعية والهجومية، طُبقت عبر محطات مختلفة.


فيما شهدت الحصة التدريبية مناورة تكتيكية عبر مساحة كامل الملعب، توقف من خلالها اللعب أكثر من مرة، من أجل التصحيح ومعالجة الأخطاء، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
08:15 PM

الفتح يستعد للاتحاد بمناورة وتدريبات إطالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباته اليومية، عصر اليوم الأربعاء، على ملعب رديف مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء بقيادة "يانييك فيريرا"، ركز من خلالها على التمارين التكتيكية؛ حيث قسّم اللاعبين لمجموعتين على النواحي الدفاعية والهجومية، طُبقت عبر محطات مختلفة.


فيما شهدت الحصة التدريبية مناورة تكتيكية عبر مساحة كامل الملعب، توقف من خلالها اللعب أكثر من مرة، من أجل التصحيح ومعالجة الأخطاء، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.

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