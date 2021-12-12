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المملكة تشارك في اختتام أعمال الدورة الـ 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو

صادق الحضور على عدد من القرارات المهمة منها تقرير المجلس التنفيذي

اختتمت المملكة مشاركتها في أعمال المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" في دورته الـ 14 التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة في المدة من 8 إلى 9 ديسمبر 2021م بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وأمناء اللجان الوطنية للدول الأعضاء، وذلك تحت رعاية وحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وشاركت المملكة بوفد رسمي نيابةً وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وقد ترأس الوفد وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في هذه الدورة.

وشهدت جلسات اليوم الختامي مناقشات ثرية حول مستقبل التربية والتعليم، وأهمية الاستثمار في علوم الفضاء، حيث انطلقت الجلسات بكلمات لرؤساء الوفود المشاركين، عبروا خلالها عن إشادتهم بجهود منظمة الإيسيسكو في تلبية احتياجات الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، ونجاحها في التنسيق والتعاون وتطوير الابتكار، وتبادل المعارف والخبرات.

وصادَق الحضور على عدد من القرارات المهمة، منها تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس بين الدورتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة للمؤتمر العام، وتقرير الإيسيسكو عن أنشطتها للأعوام 2019-2021، والتقارير المالية للمنظمة للأعوام 2018- 2020.

كما جرى اعتماد تقرير الإيسيسكو عن إسهامات الدول الأعضاء للأعوام 2019-2021، ورؤية المنظمة ومشروع التوجهات الإستراتيجية في أفق 2025، ومشروع خطة العمل الثنائية والموازية لعامي 2022-2023، ومشروع نظام كراسي الإيسيسكو، ومشروع نظام برنامج المهنيين الشباب، ومشروع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء، وتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للإيسيسكو والمقترحات التطويرية ذات الصلة.

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المملكة تشارك في اختتام أعمال الدورة الـ 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو
سبق

اختتمت المملكة مشاركتها في أعمال المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" في دورته الـ 14 التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة في المدة من 8 إلى 9 ديسمبر 2021م بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وأمناء اللجان الوطنية للدول الأعضاء، وذلك تحت رعاية وحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وشاركت المملكة بوفد رسمي نيابةً وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وقد ترأس الوفد وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في هذه الدورة.

وشهدت جلسات اليوم الختامي مناقشات ثرية حول مستقبل التربية والتعليم، وأهمية الاستثمار في علوم الفضاء، حيث انطلقت الجلسات بكلمات لرؤساء الوفود المشاركين، عبروا خلالها عن إشادتهم بجهود منظمة الإيسيسكو في تلبية احتياجات الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، ونجاحها في التنسيق والتعاون وتطوير الابتكار، وتبادل المعارف والخبرات.

وصادَق الحضور على عدد من القرارات المهمة، منها تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس بين الدورتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة للمؤتمر العام، وتقرير الإيسيسكو عن أنشطتها للأعوام 2019-2021، والتقارير المالية للمنظمة للأعوام 2018- 2020.

كما جرى اعتماد تقرير الإيسيسكو عن إسهامات الدول الأعضاء للأعوام 2019-2021، ورؤية المنظمة ومشروع التوجهات الإستراتيجية في أفق 2025، ومشروع خطة العمل الثنائية والموازية لعامي 2022-2023، ومشروع نظام كراسي الإيسيسكو، ومشروع نظام برنامج المهنيين الشباب، ومشروع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء، وتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للإيسيسكو والمقترحات التطويرية ذات الصلة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
06:30 PM

المملكة تشارك في اختتام أعمال الدورة الـ 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو

صادق الحضور على عدد من القرارات المهمة منها تقرير المجلس التنفيذي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت المملكة مشاركتها في أعمال المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" في دورته الـ 14 التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة في المدة من 8 إلى 9 ديسمبر 2021م بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وأمناء اللجان الوطنية للدول الأعضاء، وذلك تحت رعاية وحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وشاركت المملكة بوفد رسمي نيابةً وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وقد ترأس الوفد وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في هذه الدورة.

وشهدت جلسات اليوم الختامي مناقشات ثرية حول مستقبل التربية والتعليم، وأهمية الاستثمار في علوم الفضاء، حيث انطلقت الجلسات بكلمات لرؤساء الوفود المشاركين، عبروا خلالها عن إشادتهم بجهود منظمة الإيسيسكو في تلبية احتياجات الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، ونجاحها في التنسيق والتعاون وتطوير الابتكار، وتبادل المعارف والخبرات.

وصادَق الحضور على عدد من القرارات المهمة، منها تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس بين الدورتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة للمؤتمر العام، وتقرير الإيسيسكو عن أنشطتها للأعوام 2019-2021، والتقارير المالية للمنظمة للأعوام 2018- 2020.

كما جرى اعتماد تقرير الإيسيسكو عن إسهامات الدول الأعضاء للأعوام 2019-2021، ورؤية المنظمة ومشروع التوجهات الإستراتيجية في أفق 2025، ومشروع خطة العمل الثنائية والموازية لعامي 2022-2023، ومشروع نظام كراسي الإيسيسكو، ومشروع نظام برنامج المهنيين الشباب، ومشروع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء، وتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للإيسيسكو والمقترحات التطويرية ذات الصلة.

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