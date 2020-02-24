النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكتب إدارة البيانات الوطنية يعقد ورشة عمل لمبادرة "ملف الأفراد الموحد"

بهدف التعريف بأدوار ومسؤوليات المكتب وأدوار شركاء نجاحه

عقد مكتب إدارة البيانات الوطنية، ورشة عمل مع (23) جهة ممثلة من القطاع الحكومي والخاص، بهدف التعريف بأدوار ومسؤوليات المكتب وأدوار شركاء نجاحه، لتعريف القطاع التشريعي والتنظيمي والحوكمي للبيانات في المملكة.

كما قام المكتب بالتعريف عن أبرز مبادراته ومنها "مبادرة ملف الأفراد" والمكون من (970 ) حقلاً، والتي تعرف بيانات الأفراد (مواطن- مقيم- زائر ) بمقياس ومواصفات قياسية ومن مصدرها الصحيح، لتعزيز عملية دعم واتخاذ القرارات والتنمية الوطنية.

مكتب إدارة البيانات الوطنية القطاع الحكومي والخاص القطاع التشريعي والتنظيمي والحوكمي للبيانات مبادرة ملف الأفراد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكتب إدارة البيانات الوطنية يعقد ورشة عمل لمبادرة "ملف الأفراد الموحد"
سبق

عقد مكتب إدارة البيانات الوطنية، ورشة عمل مع (23) جهة ممثلة من القطاع الحكومي والخاص، بهدف التعريف بأدوار ومسؤوليات المكتب وأدوار شركاء نجاحه، لتعريف القطاع التشريعي والتنظيمي والحوكمي للبيانات في المملكة.

كما قام المكتب بالتعريف عن أبرز مبادراته ومنها "مبادرة ملف الأفراد" والمكون من (970 ) حقلاً، والتي تعرف بيانات الأفراد (مواطن- مقيم- زائر ) بمقياس ومواصفات قياسية ومن مصدرها الصحيح، لتعزيز عملية دعم واتخاذ القرارات والتنمية الوطنية.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
10:06 PM

مكتب إدارة البيانات الوطنية يعقد ورشة عمل لمبادرة "ملف الأفراد الموحد"

بهدف التعريف بأدوار ومسؤوليات المكتب وأدوار شركاء نجاحه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
784

عقد مكتب إدارة البيانات الوطنية، ورشة عمل مع (23) جهة ممثلة من القطاع الحكومي والخاص، بهدف التعريف بأدوار ومسؤوليات المكتب وأدوار شركاء نجاحه، لتعريف القطاع التشريعي والتنظيمي والحوكمي للبيانات في المملكة.

كما قام المكتب بالتعريف عن أبرز مبادراته ومنها "مبادرة ملف الأفراد" والمكون من (970 ) حقلاً، والتي تعرف بيانات الأفراد (مواطن- مقيم- زائر ) بمقياس ومواصفات قياسية ومن مصدرها الصحيح، لتعزيز عملية دعم واتخاذ القرارات والتنمية الوطنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,791
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,146
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,592
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,902

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة