مكتب إدارة البيانات الوطنية يعقد ورشة عمل لمبادرة "ملف الأفراد الموحد"

بهدف التعريف بأدوار ومسؤوليات المكتب وأدوار شركاء نجاحه

عقد مكتب إدارة البيانات الوطنية، ورشة عمل مع (23) جهة ممثلة من القطاع الحكومي والخاص، بهدف التعريف بأدوار ومسؤوليات المكتب وأدوار شركاء نجاحه، لتعريف القطاع التشريعي والتنظيمي والحوكمي للبيانات في المملكة.

كما قام المكتب بالتعريف عن أبرز مبادراته ومنها "مبادرة ملف الأفراد" والمكون من (970 ) حقلاً، والتي تعرف بيانات الأفراد (مواطن- مقيم- زائر ) بمقياس ومواصفات قياسية ومن مصدرها الصحيح، لتعزيز عملية دعم واتخاذ القرارات والتنمية الوطنية.