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مشاهد فياضة ترصدها "سبق".. خاشعون يتضرعون إلى الله في خير الأيام

منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار

ما إن وصل الحجيج إلى عرفات وتحديدًا بالقرب من ساحات جبل الرحمة، حتى خرجوا من محيطهم ورفعوا أكفهم يتضرعون إلى الله ويبتهلون بالدعاء ويبوحون بما تحتضنه قلوبهم من الأماني والرغبات.

ورصدت عدسة "سبق" اليوم سكنات الحجيج واستغراقهم في الدعاء، وقد اختار أكثرهم الانزواء بعيدًا عن الزحام والتفرغ للدعاء، منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار، في مشاهد إيمانية فياضة تدعوكم "سبق" لتصفحها أسفل الخبر.

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مشاهد فياضة ترصدها "سبق".. خاشعون يتضرعون إلى الله في خير الأيام
سبق

ما إن وصل الحجيج إلى عرفات وتحديدًا بالقرب من ساحات جبل الرحمة، حتى خرجوا من محيطهم ورفعوا أكفهم يتضرعون إلى الله ويبتهلون بالدعاء ويبوحون بما تحتضنه قلوبهم من الأماني والرغبات.

ورصدت عدسة "سبق" اليوم سكنات الحجيج واستغراقهم في الدعاء، وقد اختار أكثرهم الانزواء بعيدًا عن الزحام والتفرغ للدعاء، منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار، في مشاهد إيمانية فياضة تدعوكم "سبق" لتصفحها أسفل الخبر.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:39 PM

مشاهد فياضة ترصدها "سبق".. خاشعون يتضرعون إلى الله في خير الأيام

منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار

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محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
905

ما إن وصل الحجيج إلى عرفات وتحديدًا بالقرب من ساحات جبل الرحمة، حتى خرجوا من محيطهم ورفعوا أكفهم يتضرعون إلى الله ويبتهلون بالدعاء ويبوحون بما تحتضنه قلوبهم من الأماني والرغبات.

ورصدت عدسة "سبق" اليوم سكنات الحجيج واستغراقهم في الدعاء، وقد اختار أكثرهم الانزواء بعيدًا عن الزحام والتفرغ للدعاء، منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار، في مشاهد إيمانية فياضة تدعوكم "سبق" لتصفحها أسفل الخبر.

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