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هطولات على جازان ومحافظاتها.. جريان وتجمعات وتوقعات بتواصلها

شهدتها أبو عريش وأجزاء من العيدابي وبيش وهروب ومراكز أخرى

تشهد عدد من محافظات منطقة جازان، أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة؛ حيث بدأ على إثرها جريان بالشوارع وتجمعات مياه.


وتفصيلاً، شهدت محافظات أبو عريش وأجزاء من محافظات العيدابي وبيش وهروب ومراكز أخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة فيما يتوقع أن تمتد الهطولات حتى بعد ثلاث ساعات من وقت تحرير هذا الخبر وفقًا لتوقعات "الأرصاد".

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هطولات على جازان ومحافظاتها.. جريان وتجمعات وتوقعات بتواصلها
سبق

تشهد عدد من محافظات منطقة جازان، أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة؛ حيث بدأ على إثرها جريان بالشوارع وتجمعات مياه.


وتفصيلاً، شهدت محافظات أبو عريش وأجزاء من محافظات العيدابي وبيش وهروب ومراكز أخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة فيما يتوقع أن تمتد الهطولات حتى بعد ثلاث ساعات من وقت تحرير هذا الخبر وفقًا لتوقعات "الأرصاد".

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
06:16 PM

هطولات على جازان ومحافظاتها.. جريان وتجمعات وتوقعات بتواصلها

شهدتها أبو عريش وأجزاء من العيدابي وبيش وهروب ومراكز أخرى

A A A
محمد المواسي - جازان
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1,444

تشهد عدد من محافظات منطقة جازان، أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة؛ حيث بدأ على إثرها جريان بالشوارع وتجمعات مياه.


وتفصيلاً، شهدت محافظات أبو عريش وأجزاء من محافظات العيدابي وبيش وهروب ومراكز أخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة فيما يتوقع أن تمتد الهطولات حتى بعد ثلاث ساعات من وقت تحرير هذا الخبر وفقًا لتوقعات "الأرصاد".

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