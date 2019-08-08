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بفرق ميدانية وحلول تقنية.. "جوازات مكة" تخصص عربات متنقلة لخدمة الحجاج

تهدف للتيسير على ضيوف الرحمن عبر نظام "أبشر" وتبصيم مجهولي الهوية

خصصت جوازات منطقة مكة المكرمة فرقاً ميدانية متنقلة بين مستشفيات العاصمة والمشاعر المقدسة تضم كل مناوبة ٣ مركبات على مدار الساعة مجهزة بأعلى مستويات الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أنه ضمن الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات وبتوجيهات ومتابعة من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى فقد تم تسيير الفرق الميدانية على مدار الساعة.

وأضاف اللواء الحارثي أن الفرق مجهزة بأعلى مستويات الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وخصص جزءاً منها لتبصيم مجهولي الهوية المنومين بالمستشفيات، وكذلك تم تسيير عربة "أبشر" للخدمات المتنقلة والتي تتواجد أمام أحد المولات التجارية بمنطقة العزيزية.

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بفرق ميدانية وحلول تقنية.. "جوازات مكة" تخصص عربات متنقلة لخدمة الحجاج
سبق

خصصت جوازات منطقة مكة المكرمة فرقاً ميدانية متنقلة بين مستشفيات العاصمة والمشاعر المقدسة تضم كل مناوبة ٣ مركبات على مدار الساعة مجهزة بأعلى مستويات الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أنه ضمن الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات وبتوجيهات ومتابعة من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى فقد تم تسيير الفرق الميدانية على مدار الساعة.

وأضاف اللواء الحارثي أن الفرق مجهزة بأعلى مستويات الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وخصص جزءاً منها لتبصيم مجهولي الهوية المنومين بالمستشفيات، وكذلك تم تسيير عربة "أبشر" للخدمات المتنقلة والتي تتواجد أمام أحد المولات التجارية بمنطقة العزيزية.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:20 PM

بفرق ميدانية وحلول تقنية.. "جوازات مكة" تخصص عربات متنقلة لخدمة الحجاج

تهدف للتيسير على ضيوف الرحمن عبر نظام "أبشر" وتبصيم مجهولي الهوية

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
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1,099

خصصت جوازات منطقة مكة المكرمة فرقاً ميدانية متنقلة بين مستشفيات العاصمة والمشاعر المقدسة تضم كل مناوبة ٣ مركبات على مدار الساعة مجهزة بأعلى مستويات الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أنه ضمن الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات وبتوجيهات ومتابعة من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى فقد تم تسيير الفرق الميدانية على مدار الساعة.

وأضاف اللواء الحارثي أن الفرق مجهزة بأعلى مستويات الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وخصص جزءاً منها لتبصيم مجهولي الهوية المنومين بالمستشفيات، وكذلك تم تسيير عربة "أبشر" للخدمات المتنقلة والتي تتواجد أمام أحد المولات التجارية بمنطقة العزيزية.

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