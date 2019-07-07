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بعد إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم.."نتنياهو": الهدف صنع قنابل ذرية

طالب فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل آلية فض النزاع

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد) إعلان إيران عن زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه "خطوة بالغة الخطورة".

وقال "نتنياهو": "تخصيب إيران لليورانيوم له سبب واحد ووحيد، هو صنع قنابل ذرية"، وفقًا لـ"رويترز".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران انتهكت تعهدها الرسمي بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معينًا.

وطالب زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالتدخل وتطبيق قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.

وإذا ما ارتأى أي طرف من الأطراف الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق أن إيران انتهكت الاتفاقية فيمكنه تفعيل آلية لفض النزاع، قد تنتهي في غضون فترة لا تقل عن 65 يومًا في مجلس الأمن الدولي بمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأدلى "نتنياهو" بتلك التصريحات بعد أن عبرت إيران عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم إلى أي مستوى وبأي كمية، في تحد آخر لمساعٍ أمريكية للضغط عليها بالعقوبات لحملها على التفاوض مجددًا على الاتفاق النووي المبرم في 2015.

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بعد إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم.."نتنياهو": الهدف صنع قنابل ذرية
سبق

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد) إعلان إيران عن زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه "خطوة بالغة الخطورة".

وقال "نتنياهو": "تخصيب إيران لليورانيوم له سبب واحد ووحيد، هو صنع قنابل ذرية"، وفقًا لـ"رويترز".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران انتهكت تعهدها الرسمي بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معينًا.

وطالب زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالتدخل وتطبيق قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.

وإذا ما ارتأى أي طرف من الأطراف الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق أن إيران انتهكت الاتفاقية فيمكنه تفعيل آلية لفض النزاع، قد تنتهي في غضون فترة لا تقل عن 65 يومًا في مجلس الأمن الدولي بمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأدلى "نتنياهو" بتلك التصريحات بعد أن عبرت إيران عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم إلى أي مستوى وبأي كمية، في تحد آخر لمساعٍ أمريكية للضغط عليها بالعقوبات لحملها على التفاوض مجددًا على الاتفاق النووي المبرم في 2015.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
03:22 PM

بعد إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم.."نتنياهو": الهدف صنع قنابل ذرية

طالب فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل آلية فض النزاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد) إعلان إيران عن زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه "خطوة بالغة الخطورة".

وقال "نتنياهو": "تخصيب إيران لليورانيوم له سبب واحد ووحيد، هو صنع قنابل ذرية"، وفقًا لـ"رويترز".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران انتهكت تعهدها الرسمي بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معينًا.

وطالب زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالتدخل وتطبيق قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.

وإذا ما ارتأى أي طرف من الأطراف الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق أن إيران انتهكت الاتفاقية فيمكنه تفعيل آلية لفض النزاع، قد تنتهي في غضون فترة لا تقل عن 65 يومًا في مجلس الأمن الدولي بمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأدلى "نتنياهو" بتلك التصريحات بعد أن عبرت إيران عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم إلى أي مستوى وبأي كمية، في تحد آخر لمساعٍ أمريكية للضغط عليها بالعقوبات لحملها على التفاوض مجددًا على الاتفاق النووي المبرم في 2015.

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