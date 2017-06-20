النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بولاية تكساس .. انفجار سيجارة إلكترونية يشوه وجه مراهق أميركي

اشترتها له أسرته فأضرته .. تحولت إلى قنبلة موقوتة انفجرت في فمه

كشفت حادثة بولاية تكساس الأمريكية، أن السجائر الإلكترونية قد تتحول إلى "قنبلة موقوتة"، تنفجر في الفم، على نحو مفاجئ، وتلحق أضرارًا كبيرة بالفك.

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن عائلة من ولاية تكساس، اشترت سيجارة إلكترونية لابنها البالغ من العمر 17، في مارس الماضي، حتى يبتعد عن التدخين، لكنها أضرته من حيث لا تدري.

وانفجرت السيجارة الإلكترونية بشأن مفاجئ في فم الفتى، خلال سحبه دخانًا منها، وعانى نزيفًا حادًا، واضطرت العائلة إلى القيادة لمسافة تقارب مئتي ميل حتى تأخذه إلى مركز علاجي مختص، لأنها كانت تسكن في منطقة نائية بولاية نيفادا.

وتم نشر هذه الحالة في مجلة "نيو إنغلد جورنال أوف ميديسين"، لأجل التوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية، لاسيما أن حالة الانفجار الأميركية ليست الأولى من نوعها.

وأوضحت الطبيبة، كاتي روسل، أن السيجارة الإلكترونية تشكل خطرًا محدقًا، لأنها قد تنفجر في أماكن حساسة، مثل الجيب أو الوجه والفم.

وأضافت أن الفتى أصيب بكسر كبير في فكه السفلي، خلال مارس الماضي، كما فقد عددًا من أسنانه، واضطر الأطباء إلى وضع جبيرة في فمه لأجل الترميم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بولاية تكساس .. انفجار سيجارة إلكترونية يشوه وجه مراهق أميركي
سبق

كشفت حادثة بولاية تكساس الأمريكية، أن السجائر الإلكترونية قد تتحول إلى "قنبلة موقوتة"، تنفجر في الفم، على نحو مفاجئ، وتلحق أضرارًا كبيرة بالفك.

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن عائلة من ولاية تكساس، اشترت سيجارة إلكترونية لابنها البالغ من العمر 17، في مارس الماضي، حتى يبتعد عن التدخين، لكنها أضرته من حيث لا تدري.

وانفجرت السيجارة الإلكترونية بشأن مفاجئ في فم الفتى، خلال سحبه دخانًا منها، وعانى نزيفًا حادًا، واضطرت العائلة إلى القيادة لمسافة تقارب مئتي ميل حتى تأخذه إلى مركز علاجي مختص، لأنها كانت تسكن في منطقة نائية بولاية نيفادا.

وتم نشر هذه الحالة في مجلة "نيو إنغلد جورنال أوف ميديسين"، لأجل التوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية، لاسيما أن حالة الانفجار الأميركية ليست الأولى من نوعها.

وأوضحت الطبيبة، كاتي روسل، أن السيجارة الإلكترونية تشكل خطرًا محدقًا، لأنها قد تنفجر في أماكن حساسة، مثل الجيب أو الوجه والفم.

وأضافت أن الفتى أصيب بكسر كبير في فكه السفلي، خلال مارس الماضي، كما فقد عددًا من أسنانه، واضطر الأطباء إلى وضع جبيرة في فمه لأجل الترميم.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
03:40 PM

بولاية تكساس .. انفجار سيجارة إلكترونية يشوه وجه مراهق أميركي

اشترتها له أسرته فأضرته .. تحولت إلى قنبلة موقوتة انفجرت في فمه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,509

كشفت حادثة بولاية تكساس الأمريكية، أن السجائر الإلكترونية قد تتحول إلى "قنبلة موقوتة"، تنفجر في الفم، على نحو مفاجئ، وتلحق أضرارًا كبيرة بالفك.

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن عائلة من ولاية تكساس، اشترت سيجارة إلكترونية لابنها البالغ من العمر 17، في مارس الماضي، حتى يبتعد عن التدخين، لكنها أضرته من حيث لا تدري.

وانفجرت السيجارة الإلكترونية بشأن مفاجئ في فم الفتى، خلال سحبه دخانًا منها، وعانى نزيفًا حادًا، واضطرت العائلة إلى القيادة لمسافة تقارب مئتي ميل حتى تأخذه إلى مركز علاجي مختص، لأنها كانت تسكن في منطقة نائية بولاية نيفادا.

وتم نشر هذه الحالة في مجلة "نيو إنغلد جورنال أوف ميديسين"، لأجل التوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية، لاسيما أن حالة الانفجار الأميركية ليست الأولى من نوعها.

وأوضحت الطبيبة، كاتي روسل، أن السيجارة الإلكترونية تشكل خطرًا محدقًا، لأنها قد تنفجر في أماكن حساسة، مثل الجيب أو الوجه والفم.

وأضافت أن الفتى أصيب بكسر كبير في فكه السفلي، خلال مارس الماضي، كما فقد عددًا من أسنانه، واضطر الأطباء إلى وضع جبيرة في فمه لأجل الترميم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,020
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,850
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,568
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,717

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة