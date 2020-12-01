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في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف

ضمن حملة نفذتها البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالأمانة

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الحملة الرقابية المكثفة على حراج المعيصم بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن رفع مُخلَّفات الباعة الجائلين والحد من ظاهرة التلوث البصري، وتوفير البيئة الصحية الملائمة.

من جانب آخر قامت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية بإزالة الصناديق والعشش ومواقع بيع الأعلاف والحطب العشوائية الواقعة بحي الكعكية، وتم إلزام المخالفين بالنقل إلى المواقع المحددة لهم بالعكيشية.

وألزمت بلدية الشوقية شركات الخدمات برفع مخلفاتها وإزالة الصبات المهملة والمتهالكة من الأراضي التي تم الانتهاء الأعمال بها.

وأكَّدت وكالة البلديات حرص أمانة العاصمة المقدسة على تكثيف الجهود للحد من الظواهر غير الحضارية التي تشكل خدشاً للمنظر العام للأراضي الفضاء، والقضاء على ظاهرة انتشار الصبات المهملة في العديد منها، واستمرار الحملات في الأماكن العامة والميادين الرئيسة، والقضاء على الظواهر السلبية في العاصمة المقدسة.

ودعت الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف
سبق

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الحملة الرقابية المكثفة على حراج المعيصم بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن رفع مُخلَّفات الباعة الجائلين والحد من ظاهرة التلوث البصري، وتوفير البيئة الصحية الملائمة.

من جانب آخر قامت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية بإزالة الصناديق والعشش ومواقع بيع الأعلاف والحطب العشوائية الواقعة بحي الكعكية، وتم إلزام المخالفين بالنقل إلى المواقع المحددة لهم بالعكيشية.

وألزمت بلدية الشوقية شركات الخدمات برفع مخلفاتها وإزالة الصبات المهملة والمتهالكة من الأراضي التي تم الانتهاء الأعمال بها.

وأكَّدت وكالة البلديات حرص أمانة العاصمة المقدسة على تكثيف الجهود للحد من الظواهر غير الحضارية التي تشكل خدشاً للمنظر العام للأراضي الفضاء، والقضاء على ظاهرة انتشار الصبات المهملة في العديد منها، واستمرار الحملات في الأماكن العامة والميادين الرئيسة، والقضاء على الظواهر السلبية في العاصمة المقدسة.

ودعت الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
02:45 PM

في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف

ضمن حملة نفذتها البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالأمانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الحملة الرقابية المكثفة على حراج المعيصم بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن رفع مُخلَّفات الباعة الجائلين والحد من ظاهرة التلوث البصري، وتوفير البيئة الصحية الملائمة.

من جانب آخر قامت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية بإزالة الصناديق والعشش ومواقع بيع الأعلاف والحطب العشوائية الواقعة بحي الكعكية، وتم إلزام المخالفين بالنقل إلى المواقع المحددة لهم بالعكيشية.

وألزمت بلدية الشوقية شركات الخدمات برفع مخلفاتها وإزالة الصبات المهملة والمتهالكة من الأراضي التي تم الانتهاء الأعمال بها.

وأكَّدت وكالة البلديات حرص أمانة العاصمة المقدسة على تكثيف الجهود للحد من الظواهر غير الحضارية التي تشكل خدشاً للمنظر العام للأراضي الفضاء، والقضاء على ظاهرة انتشار الصبات المهملة في العديد منها، واستمرار الحملات في الأماكن العامة والميادين الرئيسة، والقضاء على الظواهر السلبية في العاصمة المقدسة.

ودعت الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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