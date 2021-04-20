جمعية "إكرام" تخدم أكثر من 270 ألف مستفيد في أول أسبوع من رمضان

تستهدف توزيع مليون وجبة خلال الشهر الكريم بتكلفة 1,4 مليون ريال

ساهمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة في تقديم يد العون والمساعدة إلى أكثر من 270 ألف مستفيد

خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وقال مدير الجمعية أحمد المطرفي إن تعدد مشاريع وبرامج الجمعية ساهم في زيادة عدد مستفيديها، حيث قدم للمستفيدين الوجبات

الساخنة والسلال الغذائية والسقيا والخضروات والفواكه والمجمدات المقدمة من البيك، إضافة إلى التمر والخبز وغيرها.

وأضاف أن الجمعية تطمح إلى توزيع أكثر من مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك ما بين الوجبات الساخنة ووجبات الفائض

وبلغ عدد المستفيدين من برامج ومشاريع جمعية إكرام 273,775 مستفيدًا فيما بلغ عدد المتطوعين معها 526 متطوعًا في 21 حيًا وجهة، وبلغت القيمة التقديرية 1,449,128 ريالًا .