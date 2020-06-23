النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" تباشر شكوى حارس أمن من تأخُّر صرف رواتبه بعد فيديو متداول

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تظلُّم حارس أمن في إحدى المنشآت، فقد تم الوقوف على الحالة من قِبل إدارة التفتيش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استلام جميع العاملين حقوقهم.

وكان مقطع فيديو متداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهر شكوى حارس في إحدى شركات الحراسات الأمنية من ‏تأخُّر صرف رواتبه 3 أشهر مع وجود أقساط ملزم بالوفاء بها.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" تباشر شكوى حارس أمن من تأخُّر صرف رواتبه بعد فيديو متداول
سبق

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تظلُّم حارس أمن في إحدى المنشآت، فقد تم الوقوف على الحالة من قِبل إدارة التفتيش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استلام جميع العاملين حقوقهم.

وكان مقطع فيديو متداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهر شكوى حارس في إحدى شركات الحراسات الأمنية من ‏تأخُّر صرف رواتبه 3 أشهر مع وجود أقساط ملزم بالوفاء بها.


23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
09:22 PM

"الموارد البشرية" تباشر شكوى حارس أمن من تأخُّر صرف رواتبه بعد فيديو متداول

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
18,514

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تظلُّم حارس أمن في إحدى المنشآت، فقد تم الوقوف على الحالة من قِبل إدارة التفتيش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استلام جميع العاملين حقوقهم.

وكان مقطع فيديو متداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهر شكوى حارس في إحدى شركات الحراسات الأمنية من ‏تأخُّر صرف رواتبه 3 أشهر مع وجود أقساط ملزم بالوفاء بها.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,339
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,123
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,492

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة