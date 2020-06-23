"الموارد البشرية" تباشر شكوى حارس أمن من تأخُّر صرف رواتبه بعد فيديو متداول

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تظلُّم حارس أمن في إحدى المنشآت، فقد تم الوقوف على الحالة من قِبل إدارة التفتيش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استلام جميع العاملين حقوقهم.

وكان مقطع فيديو متداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهر شكوى حارس في إحدى شركات الحراسات الأمنية من ‏تأخُّر صرف رواتبه 3 أشهر مع وجود أقساط ملزم بالوفاء بها.



