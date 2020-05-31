وجَّه وزير التعليم بأن تقتصر عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك، ويكون حضور المعلمين والمعلمات حسب حاجة العمل لهم، مع تقدير ظرف مَن يتعذر حضوره، ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره.
"آل الشيخ": عودة العمل في المدارس الثانوية تقتصر على قادة المدارس والإداريين .. وحضور المعلمين حسب الحاجة
وجَّه وزير التعليم بأن تقتصر عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك، ويكون حضور المعلمين والمعلمات حسب حاجة العمل لهم، مع تقدير ظرف مَن يتعذر حضوره، ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره.وزارة التعليم
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"آل الشيخ": عودة العمل في المدارس الثانوية تقتصر على قادة المدارس والإداريين .. وحضور المعلمين حسب الحاجةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-31
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
01:05 AM
اخر تعديل
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:09 AM
"آل الشيخ": عودة العمل في المدارس الثانوية تقتصر على قادة المدارس والإداريين .. وحضور المعلمين حسب الحاجة
وجَّه وزير التعليم بأن تقتصر عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك، ويكون حضور المعلمين والمعلمات حسب حاجة العمل لهم، مع تقدير ظرف مَن يتعذر حضوره، ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره.
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