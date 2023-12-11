النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمل" تنظم ورشة لمنسوبيها عن توظيف العمالة

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالمقر الرئيسي بجدة، ورشة عمل تدريبية لموظفي إدارة الإشراف على توظيف العمالة.

تضمنت الورشة على ثلاثة محاور تدريبية: الدليل التعريفي على هيكلة الإدارة، ودليل إجراءات الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام واللائحة التنفيذية لنظام العمل الملحق الخامس لتنظيم قواعد، وضوابط لائحة شركات ومكاتب الاستقدام.

أشرف على الورشة مستشار الوزير والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتورمحمد القحطاني، ومساعده لقطاع العمل، محمد إبراهيم الغامدي.

قدم الورشة مدير إدارة الإشراف على توظيف العمالة بفرع الوزارة بالمنطقة، زكي علي المحمدي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العمل" تنظم ورشة لمنسوبيها عن توظيف العمالة
سبق

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالمقر الرئيسي بجدة، ورشة عمل تدريبية لموظفي إدارة الإشراف على توظيف العمالة.

تضمنت الورشة على ثلاثة محاور تدريبية: الدليل التعريفي على هيكلة الإدارة، ودليل إجراءات الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام واللائحة التنفيذية لنظام العمل الملحق الخامس لتنظيم قواعد، وضوابط لائحة شركات ومكاتب الاستقدام.

أشرف على الورشة مستشار الوزير والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتورمحمد القحطاني، ومساعده لقطاع العمل، محمد إبراهيم الغامدي.

قدم الورشة مدير إدارة الإشراف على توظيف العمالة بفرع الوزارة بالمنطقة، زكي علي المحمدي.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
05:52 PM

"العمل" تنظم ورشة لمنسوبيها عن توظيف العمالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
76

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالمقر الرئيسي بجدة، ورشة عمل تدريبية لموظفي إدارة الإشراف على توظيف العمالة.

تضمنت الورشة على ثلاثة محاور تدريبية: الدليل التعريفي على هيكلة الإدارة، ودليل إجراءات الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام واللائحة التنفيذية لنظام العمل الملحق الخامس لتنظيم قواعد، وضوابط لائحة شركات ومكاتب الاستقدام.

أشرف على الورشة مستشار الوزير والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتورمحمد القحطاني، ومساعده لقطاع العمل، محمد إبراهيم الغامدي.

قدم الورشة مدير إدارة الإشراف على توظيف العمالة بفرع الوزارة بالمنطقة، زكي علي المحمدي.

شارك برأيك
23
41

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,180
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,607
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,800
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,407

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة