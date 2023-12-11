"العمل" تنظم ورشة لمنسوبيها عن توظيف العمالة

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالمقر الرئيسي بجدة، ورشة عمل تدريبية لموظفي إدارة الإشراف على توظيف العمالة.

تضمنت الورشة على ثلاثة محاور تدريبية: الدليل التعريفي على هيكلة الإدارة، ودليل إجراءات الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام واللائحة التنفيذية لنظام العمل الملحق الخامس لتنظيم قواعد، وضوابط لائحة شركات ومكاتب الاستقدام.

أشرف على الورشة مستشار الوزير والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتورمحمد القحطاني، ومساعده لقطاع العمل، محمد إبراهيم الغامدي.

قدم الورشة مدير إدارة الإشراف على توظيف العمالة بفرع الوزارة بالمنطقة، زكي علي المحمدي.