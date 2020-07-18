الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بـ "كورونا" ووفاة واحدة

ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1214 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1214.

وأوضحت الصحة الأردنية في بيان صحفي أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حالات الوفاة إلى 11 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1022 حالة.