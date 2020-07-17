الجزائر .. 593 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يلامس الـ22 ألفاً

فيما رصدت المغرب181 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا اليوم، عن تسجيل 593 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد 21948 حالة.

وكشف فورار خلال مؤتمر صحفي عن إحصاء 5 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1057 وفاة مشيراً إلى مغادرة 323 شخصاً المستشفيات في يوم واحد، بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15430 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت المغرب 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين إلى 16726، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 264 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 34.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 14360 بعد تعافي 395 شخصاً.