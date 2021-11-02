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سفير السعودية بالمملكة المتحدة يناقش تداعيات التغيرات المناخية مع وزير الصناعة الإماراتي

خلال زيارته إلى مقر مؤتمر قمة المناخ "كوب 26"

التقى الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، اليوم، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وذلك خلال زيارته لجناح الإمارات المشارك في مؤتمر قمة المناخ "كوب 26".

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود البلدين الشقيقين للحد من تداعيات التغيرات المناخية، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الصلة بقضايا المناخ المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير السعودية بالمملكة المتحدة يناقش تداعيات التغيرات المناخية مع وزير الصناعة الإماراتي
سبق

التقى الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، اليوم، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وذلك خلال زيارته لجناح الإمارات المشارك في مؤتمر قمة المناخ "كوب 26".

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود البلدين الشقيقين للحد من تداعيات التغيرات المناخية، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الصلة بقضايا المناخ المختلفة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
12:12 AM

سفير السعودية بالمملكة المتحدة يناقش تداعيات التغيرات المناخية مع وزير الصناعة الإماراتي

خلال زيارته إلى مقر مؤتمر قمة المناخ "كوب 26"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، اليوم، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وذلك خلال زيارته لجناح الإمارات المشارك في مؤتمر قمة المناخ "كوب 26".

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود البلدين الشقيقين للحد من تداعيات التغيرات المناخية، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الصلة بقضايا المناخ المختلفة.

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