رئيس "الشورى": أوامر الملك تُجسّد الحرص على ضخ الكفاءات بالمؤسسات

هنّأ ولي العهد على الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع واستراتيجية البرنامج

رفع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة صدور عدد من الأوامر الملكية التي تجسّد حرصه -يحفظه الله- على ضخ قيادات جديدة ذات كفاءة في مختلف مؤسسات الدولة.

وهنّأ "آل الشيخ" صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الموافقة الملكية الكريمة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أُعِدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني؛ مؤكداً أن الوثيقة منهاج عمل يرسخ حرص القيادة على حفظ أمن بلادنا وشعبها من كل ما يحيط بها من مطامع وأخطار.

ونوّه بصدور الأمر الملكي بتعيين محمد بن داخل المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى وتعيين الدكتور يوسف بن طراد السعدون ونبيه بن عبدالمحسن البراهيم عضوين في مجلس الشورى؛ مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرصه ورعايته لأعمال المجلس باختيار الأكفأ من أبناء الوطن بما يعزز من نتائج أعمال مجلس الشورى لتلبية تطلعات الوطن والمواطن.

وسأل "آل الشيخ" -في ختام تصريحه- المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يسددهما لما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يوفق كل مسؤول في موقعه، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.