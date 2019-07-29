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شاحنة تسحق مركبة وتتسبب في مصرع شابين بجدة

ارتطمت بالسيارة قبل أن تنقلب عليها

لقي شابان مصرعهما تحت شاحنة، مساء اليوم، بعد ارتطامها بمركبتهما على طريق المدينة في جدة باتجاه الشمال.
وتلقت عمليات الهلال الأحمر، بلاغاً عن وقوع حادث سير على طريق المدينة باتجاه الشمال، قبل كوبري الصالة الشمالية، إذ ارتطمت مركبة يستقلها شابان سعوديان بشاحنة، سحبتهما لمسافة تقدر بقرابة 20 متراً، قبل أن تنقلب أخيراً فوقهما وتتسبب في مصرعهما داخل المركبة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في جدة عبدالله أبوزيد لـ"سبق" أن "فرق الهلال الأحمر باشرت الحادث بفرقتي إسعاف، واتضح مصرع الشابين، فيما قُدمت الخدمة الإسعافية لقائد الشاحنة في الموقع".

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شاحنة تسحق مركبة وتتسبب في مصرع شابين بجدة
سبق

لقي شابان مصرعهما تحت شاحنة، مساء اليوم، بعد ارتطامها بمركبتهما على طريق المدينة في جدة باتجاه الشمال.
وتلقت عمليات الهلال الأحمر، بلاغاً عن وقوع حادث سير على طريق المدينة باتجاه الشمال، قبل كوبري الصالة الشمالية، إذ ارتطمت مركبة يستقلها شابان سعوديان بشاحنة، سحبتهما لمسافة تقدر بقرابة 20 متراً، قبل أن تنقلب أخيراً فوقهما وتتسبب في مصرعهما داخل المركبة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في جدة عبدالله أبوزيد لـ"سبق" أن "فرق الهلال الأحمر باشرت الحادث بفرقتي إسعاف، واتضح مصرع الشابين، فيما قُدمت الخدمة الإسعافية لقائد الشاحنة في الموقع".

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
07:56 PM

شاحنة تسحق مركبة وتتسبب في مصرع شابين بجدة

ارتطمت بالسيارة قبل أن تنقلب عليها

A A A
أحمد العبدالله - جدة
11
26,940

لقي شابان مصرعهما تحت شاحنة، مساء اليوم، بعد ارتطامها بمركبتهما على طريق المدينة في جدة باتجاه الشمال.
وتلقت عمليات الهلال الأحمر، بلاغاً عن وقوع حادث سير على طريق المدينة باتجاه الشمال، قبل كوبري الصالة الشمالية، إذ ارتطمت مركبة يستقلها شابان سعوديان بشاحنة، سحبتهما لمسافة تقدر بقرابة 20 متراً، قبل أن تنقلب أخيراً فوقهما وتتسبب في مصرعهما داخل المركبة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في جدة عبدالله أبوزيد لـ"سبق" أن "فرق الهلال الأحمر باشرت الحادث بفرقتي إسعاف، واتضح مصرع الشابين، فيما قُدمت الخدمة الإسعافية لقائد الشاحنة في الموقع".

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