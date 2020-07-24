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عُطل جديد يضرب كهرباء "رضوان".. ولا حلّ نهائي للانقطاعات المتكررة

طالب الأهالي بالبتّ في المشكلة التي تتسبّب في تضرر أجهزتهم المنزلية

عاد مسلسل أزمة كهرباء "رضوان" شمال الطائف إلى الواجهة مجددًا، وذلك بعد انقطاعاته المتكررة سنويًّا فترة الظهيرة بدون استجابة فعلية من شركة الكهرباء إلا بتسجيل بلاغات فقط وإصلاح مؤقت رغم طول المدة وتكرار الأزمة لسنوات بلا حل فعلي ونهائي للانقطاع.

وفي التفاصيل: طالب أهالي رضوان، شركة الكهرباء، بالبتّ في مشكلة انقطاع الكهرباء في فترة الظهيرة، والتي وصلت الآن إلى ست ساعات؛ حيث إن الشركة لا تتجاوب مع شكاوى المواطنين المتكرّرة.

وأعرب الأهالي عن استيائهم من جرّاء انقطاع التيار بشكل متكرّر؛ ما تسبّب لهم في مشكلات؛ منها توقف أجهزة المكيّفات وتعطل الأجهزة المنزلية والطبية لبعض المواطنين بمنازلهم.

وكانت شركة الكهرباء قد ردّت على أعطال سابقة متكررة بنفس الرد، وبأنه تم إصلاح العطل بوقت وجيز، وهو ما ينفيه أهالي المنطقة بسبب استمرار المشكلة، وخصوصاً في الظهيرة وفي فصل الصيف، رغم تكرار المشكلة سنويًّا بلا حل.

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عُطل جديد يضرب كهرباء "رضوان".. ولا حلّ نهائي للانقطاعات المتكررة
سبق

عاد مسلسل أزمة كهرباء "رضوان" شمال الطائف إلى الواجهة مجددًا، وذلك بعد انقطاعاته المتكررة سنويًّا فترة الظهيرة بدون استجابة فعلية من شركة الكهرباء إلا بتسجيل بلاغات فقط وإصلاح مؤقت رغم طول المدة وتكرار الأزمة لسنوات بلا حل فعلي ونهائي للانقطاع.

وفي التفاصيل: طالب أهالي رضوان، شركة الكهرباء، بالبتّ في مشكلة انقطاع الكهرباء في فترة الظهيرة، والتي وصلت الآن إلى ست ساعات؛ حيث إن الشركة لا تتجاوب مع شكاوى المواطنين المتكرّرة.

وأعرب الأهالي عن استيائهم من جرّاء انقطاع التيار بشكل متكرّر؛ ما تسبّب لهم في مشكلات؛ منها توقف أجهزة المكيّفات وتعطل الأجهزة المنزلية والطبية لبعض المواطنين بمنازلهم.

وكانت شركة الكهرباء قد ردّت على أعطال سابقة متكررة بنفس الرد، وبأنه تم إصلاح العطل بوقت وجيز، وهو ما ينفيه أهالي المنطقة بسبب استمرار المشكلة، وخصوصاً في الظهيرة وفي فصل الصيف، رغم تكرار المشكلة سنويًّا بلا حل.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
08:22 PM

عُطل جديد يضرب كهرباء "رضوان".. ولا حلّ نهائي للانقطاعات المتكررة

طالب الأهالي بالبتّ في المشكلة التي تتسبّب في تضرر أجهزتهم المنزلية

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محمد البقمي - الطائف
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عاد مسلسل أزمة كهرباء "رضوان" شمال الطائف إلى الواجهة مجددًا، وذلك بعد انقطاعاته المتكررة سنويًّا فترة الظهيرة بدون استجابة فعلية من شركة الكهرباء إلا بتسجيل بلاغات فقط وإصلاح مؤقت رغم طول المدة وتكرار الأزمة لسنوات بلا حل فعلي ونهائي للانقطاع.

وفي التفاصيل: طالب أهالي رضوان، شركة الكهرباء، بالبتّ في مشكلة انقطاع الكهرباء في فترة الظهيرة، والتي وصلت الآن إلى ست ساعات؛ حيث إن الشركة لا تتجاوب مع شكاوى المواطنين المتكرّرة.

وأعرب الأهالي عن استيائهم من جرّاء انقطاع التيار بشكل متكرّر؛ ما تسبّب لهم في مشكلات؛ منها توقف أجهزة المكيّفات وتعطل الأجهزة المنزلية والطبية لبعض المواطنين بمنازلهم.

وكانت شركة الكهرباء قد ردّت على أعطال سابقة متكررة بنفس الرد، وبأنه تم إصلاح العطل بوقت وجيز، وهو ما ينفيه أهالي المنطقة بسبب استمرار المشكلة، وخصوصاً في الظهيرة وفي فصل الصيف، رغم تكرار المشكلة سنويًّا بلا حل.

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