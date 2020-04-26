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"الجامعات السعودية" تبدأ اليوم اختبارات الطلاب عن بُعد بـ ١٢ وسيلة

اختيارات مرنة.. وحدّدت للاختبار النهائي ٢٠ ولأعمال السنة ٨٠ درجة

بدأت صباح اليوم الأحد ٣ رمضان، الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات الجامعات السعودية للعام الجامعي ١٤٤١ بعددٍ من الوسائل المرنة المعتمدة من وزارة التعليم في التقييم.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قراراً تضمن زيادة درجات أعمال السنة؛ لتصبح 80 درجة، وتحديد 20 درجة للاختبار النهائي فقط، بناءً على المادة 22 من اللائحة الخاصة بالاختبارات الجامعية.

وحدّدت الوزارة 12 وسيلة مرنة يمكن من خلالها إجراء الاختبارات النهائية في الجامعات عن بُعد، أهمها: إجراء الاختبارات من خلال نظام بلاك بورد، أو إجراء الامتحان المتعدّد القصير المتنوّع بأفكار مختلفة، أو إجراء الاختبارات من خلال الكتاب المفتوح، أو اختيار الاختبارات الشفوية أو من خلال التطبيقات العديدة التي يتم من خلالها أداء الامتحان عن بُعد.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجامعات السعودية" تبدأ اليوم اختبارات الطلاب عن بُعد بـ ١٢ وسيلة
سبق

بدأت صباح اليوم الأحد ٣ رمضان، الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات الجامعات السعودية للعام الجامعي ١٤٤١ بعددٍ من الوسائل المرنة المعتمدة من وزارة التعليم في التقييم.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قراراً تضمن زيادة درجات أعمال السنة؛ لتصبح 80 درجة، وتحديد 20 درجة للاختبار النهائي فقط، بناءً على المادة 22 من اللائحة الخاصة بالاختبارات الجامعية.

وحدّدت الوزارة 12 وسيلة مرنة يمكن من خلالها إجراء الاختبارات النهائية في الجامعات عن بُعد، أهمها: إجراء الاختبارات من خلال نظام بلاك بورد، أو إجراء الامتحان المتعدّد القصير المتنوّع بأفكار مختلفة، أو إجراء الاختبارات من خلال الكتاب المفتوح، أو اختيار الاختبارات الشفوية أو من خلال التطبيقات العديدة التي يتم من خلالها أداء الامتحان عن بُعد.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
12:57 PM

"الجامعات السعودية" تبدأ اليوم اختبارات الطلاب عن بُعد بـ ١٢ وسيلة

اختيارات مرنة.. وحدّدت للاختبار النهائي ٢٠ ولأعمال السنة ٨٠ درجة

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فلاح الجوفان - الرياض
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31,233

بدأت صباح اليوم الأحد ٣ رمضان، الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات الجامعات السعودية للعام الجامعي ١٤٤١ بعددٍ من الوسائل المرنة المعتمدة من وزارة التعليم في التقييم.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قراراً تضمن زيادة درجات أعمال السنة؛ لتصبح 80 درجة، وتحديد 20 درجة للاختبار النهائي فقط، بناءً على المادة 22 من اللائحة الخاصة بالاختبارات الجامعية.

وحدّدت الوزارة 12 وسيلة مرنة يمكن من خلالها إجراء الاختبارات النهائية في الجامعات عن بُعد، أهمها: إجراء الاختبارات من خلال نظام بلاك بورد، أو إجراء الامتحان المتعدّد القصير المتنوّع بأفكار مختلفة، أو إجراء الاختبارات من خلال الكتاب المفتوح، أو اختيار الاختبارات الشفوية أو من خلال التطبيقات العديدة التي يتم من خلالها أداء الامتحان عن بُعد.

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