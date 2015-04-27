النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رمضان شهر الخير".. محاور إيمانية في لقاء لـ "التطويرية النسائية" بالحرم

افتراضياً بواقع ساعتين واستفادت منه ٤٠ متدربة.. و"اللحياني" تشيد بالتوجيهات

امتداداً لسلسلة الدورات التدريبية واللقاءات التوعوية التي تقدمها الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية ممثلة في إدارة أكاديمية التدريب النسائية، أقامت الإدارة لقاءً توعوياً بعنوان: "رمضان شهر الخير".

وأفادت مديرة إدارة أكاديمية التدريب النسائية بـ"شؤون الحرمين"، منال بنت إبراهيم اللحياني؛ أن اللقاء المُقام افتراضياً عبر "زووم" كان من تقديم آمال بنت إبراهيم كمال؛ المجيزة في حلقات المسجد النبوي ورئيسة مجلس إدارة مقارئ التحبير التابعة للمقارئ القرآنية بالمركز الخيري للقرآن وعلومه بالمدينة المنوّرة.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور، وهي: أطيب المجالس، وكلام الله هداية ونور، واستشعار نعمة الإيمان والهداية، وأهل القرآن أهل الله وخاصّته، وأعظم التوفيق، وأُقيم اللقاء بواقع ساعتين، واستفادت منه ٤٠ متدربة.

وتقدمت "اللحياني"؛ بالشكر والثناء للوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي؛ لحرصها على إقامة مثل هذه اللقاءات التي تُسهم في رفع مستوى الوعي الديني والفكري والثقافي، كما أشادت بالتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ التي تؤدي دوراً بارزاً في سير منظومة العمل النسائي للوكالة على أكمل وجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رمضان شهر الخير".. محاور إيمانية في لقاء لـ "التطويرية النسائية" بالحرم
سبق

امتداداً لسلسلة الدورات التدريبية واللقاءات التوعوية التي تقدمها الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية ممثلة في إدارة أكاديمية التدريب النسائية، أقامت الإدارة لقاءً توعوياً بعنوان: "رمضان شهر الخير".

وأفادت مديرة إدارة أكاديمية التدريب النسائية بـ"شؤون الحرمين"، منال بنت إبراهيم اللحياني؛ أن اللقاء المُقام افتراضياً عبر "زووم" كان من تقديم آمال بنت إبراهيم كمال؛ المجيزة في حلقات المسجد النبوي ورئيسة مجلس إدارة مقارئ التحبير التابعة للمقارئ القرآنية بالمركز الخيري للقرآن وعلومه بالمدينة المنوّرة.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور، وهي: أطيب المجالس، وكلام الله هداية ونور، واستشعار نعمة الإيمان والهداية، وأهل القرآن أهل الله وخاصّته، وأعظم التوفيق، وأُقيم اللقاء بواقع ساعتين، واستفادت منه ٤٠ متدربة.

وتقدمت "اللحياني"؛ بالشكر والثناء للوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي؛ لحرصها على إقامة مثل هذه اللقاءات التي تُسهم في رفع مستوى الوعي الديني والفكري والثقافي، كما أشادت بالتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ التي تؤدي دوراً بارزاً في سير منظومة العمل النسائي للوكالة على أكمل وجه.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
12:08 PM

"رمضان شهر الخير".. محاور إيمانية في لقاء لـ "التطويرية النسائية" بالحرم

افتراضياً بواقع ساعتين واستفادت منه ٤٠ متدربة.. و"اللحياني" تشيد بالتوجيهات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
188

امتداداً لسلسلة الدورات التدريبية واللقاءات التوعوية التي تقدمها الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية ممثلة في إدارة أكاديمية التدريب النسائية، أقامت الإدارة لقاءً توعوياً بعنوان: "رمضان شهر الخير".

وأفادت مديرة إدارة أكاديمية التدريب النسائية بـ"شؤون الحرمين"، منال بنت إبراهيم اللحياني؛ أن اللقاء المُقام افتراضياً عبر "زووم" كان من تقديم آمال بنت إبراهيم كمال؛ المجيزة في حلقات المسجد النبوي ورئيسة مجلس إدارة مقارئ التحبير التابعة للمقارئ القرآنية بالمركز الخيري للقرآن وعلومه بالمدينة المنوّرة.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور، وهي: أطيب المجالس، وكلام الله هداية ونور، واستشعار نعمة الإيمان والهداية، وأهل القرآن أهل الله وخاصّته، وأعظم التوفيق، وأُقيم اللقاء بواقع ساعتين، واستفادت منه ٤٠ متدربة.

وتقدمت "اللحياني"؛ بالشكر والثناء للوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي؛ لحرصها على إقامة مثل هذه اللقاءات التي تُسهم في رفع مستوى الوعي الديني والفكري والثقافي، كما أشادت بالتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ التي تؤدي دوراً بارزاً في سير منظومة العمل النسائي للوكالة على أكمل وجه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,237
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,752
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة